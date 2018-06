Nizozemská policie zřejmě chytila řidiče dodávky, který najel do lidí a jednoho člověka zabil

Dodávka srazila v pondělí ráno na jihu Nizozemska čtyři lidi. Jeden člověk přišel o život, tři další utrpěli zranění, informovala nizozemská média. Incident se stal poblíž areálu, kde v noci skončil třídenní hudební festival Pinkpop. Okolnosti činu zatím nejsou známy. Policie nicméně po několikahodinovém pátrání zadržela osobu podezřelou z řízení dodávky. České ministerstvo zahraničí nemá informace, že by mezi postiženými byli Češi a podle jeho mluvčí je nepravděpodobné, že by se to změnilo.

#Pinkpopganager overleden na aanrijding met busje, drie andere gewond. Volgens een woordvoerder van de politie is het ongeluk mogelijk met opzet veroorzaakt. Bus en bestuurder zijn spoorloos. #Pinkpop pic.twitter.com/rxwgidV1AY — Nick Rompelberg (@NickRompelberg) 18. června 2018

Řidič i s vozem po srážce z místa ujel. Po několikahodinovém pátrání policie dodávku nalezla a následně zadržela i osobu, kterou podezřívá, že v okamžiku tragédie seděla za jejím volantem. Podrobnosti k její totožnosti, ani k totožnosti obětí, policisté nesdělili. Na poledne nicméně svolali tiskovou konferenci.

Podle údajů očitých svědků najela bílá dodávka kolem 4:00 SELČ do lidí, kteří právě šli po cestě u jednoho ze stanových městeček mimo samotný festivalový areál.

Policie následně začala pátrat po vozidle značky Fiat Doblo s neúplným číslem 257 na státní poznávací značce. O pomoc požádala i veřejnost a kolegy v Belgii a Německu. Místo neštěstí leží nedaleko německého města Cáchy.

Na místo incidentu v obci Landgraaf dorazily sanitky a záchranářský vrtulník. Tři zranění jsou podle zdravotníků ve vážném stavu. Policie nejbližší okolí uzavřela.

České ministerstvo zahraničí v současné době nemá podle mluvčí Michaely Lagronové informace, že by mezi postiženými byli Češi. „Sledujeme to dál, ale je nepravděpodobné, že by se to změnilo,“ řekla Lagronová.

„Ležela jsem ve stanu a najednou jsem slyšela hrozně moc sirén,“ popsala listu De Volkskrant okamžiky krátce po nehodě Karlijn Houtermanová, jedna z návštěvnic festivalu.

„Je hrozné, že tak dobrý Pinkpop skončil tímto způsobem,“ uvedl starosta města Landgraaf Raymond Vlecken, který navštívil místo tragédie. Organizátoři festivalu uvedli, že jsou v šoku, vyjádřili soustrast pozůstalým a zrušili tradiční rozlučkovou párty.

Festival Pinkpop v neděli večer v Landgraafu po třech dnech skončil. Akci, na které vystoupil například americký zpěvák Bruno Mars, navštívily desítky tisíc lidí.