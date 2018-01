Nizozemské tajné služby mají důkazy o ovlivnění voleb v USA. Pronikly do sítě ruských hackerů

WASHINTON/AMSTERDAM/PRAHA Po několik let měli členové nizozemské tajné služby přístup k nechvalně známé skupině ruských hackerů Cozy Bear a monitorovali její aktivity. Podařilo se jim dostat se do počítačů i kamer a poskytli tak vodítka o pobytu ruských hackerů i jejich totožnosti. Nizozemci také potvrdili, že za únikem emailů Demokratické strany v USA stáli Rusové.

Rusové stáli za útokem na centrálu americké Demokratické strany, při kterém získali tisíce emailů a dokumentů. Emailů, které podle Hillary Clintonové způsobily její prohru v prezidentské volbě.



Nizozemská Generální zpravodajská a bezpečnostní služba (AIVD) předala zásadní informace o ruském ovlivňování voleb do rukou FBI. Informoval o tom nizozemský deník Volkskrant.

V roce 2014 se jednomu z týmu hackerů nizozemské zpravodajské služby podařilo proniknout do počítačové sítě univerzitní budovy vedle Rudého náměstí v Moskvě. O rok později byl celý tým svědkem toho, jak ruští hackeři zahájili útok na ústředí Demokratické strany ve Spojených státech. Sledovali útok v přímém přenosu.

Hackerům z AIVD se totiž podařilo nejen nabourat do systému budovy, ale i do počítačů ruské hackerské skupiny Cozy Bear a aniž by o tom měli Rusové ponětí, Nizozemci pozorovali jejich aktivity.

Tisíce emailů

Zaznamenali přesun tisíců emailů a dalších dokumentů. Ihned upozornili své americké protějšky. Až o několik měsíců později se však ukázalo, nakolik byl tento útok důležitý a že i díky němu mohlo Rusko ovlivnit americké prezidentské volby.

Přístup nizozemských tajných služeb do sítě ruských hackerů poskytl podle šesti amerických a nizozemských zdrojů zásadní důkazy o ruském vměšování do voleb a poskytuje tak podklad pro vyšetřování FBI.

Ještě před nástupem Donalda Trumpa do funkce prezidenta tři americké zpravodajské služby potvrdily, že za útokem na Demokratickou stranu stál Kreml. Podle zdrojů deníku Volkskrant měly bezpečnostní složky jistotu právě díky několikaletému přístupu a pozorování nizozemské AIVD.

Přesné informace, které předala AIVD o ruských hackerech, známé nejsou, ale je jasné, že obsahují stopy vedoucí k místu pobytu jedné z nejznámějších hackerských skupin. Od roku 2010 skupina Cozy Bear známá též jako APT29 útočila na vlády, energetické korporace a telekomunikační společnosti po celém světě.

Průnik do ruské sítě

Nizozemský tým hackerů se na proniknutí do ruského systému připravoval několik týdnů. Zaútočili v létě roku 2014 pravděpodobně před tragickým pádem letadla MH17. Po náročném a trpělivém zásahu se Nizozemci dostali do vnitřní sítě skupiny Cozy Bear a nepozorovaně sledovali aktivity skupiny.

Rusové sídlili v prostorách univerzitní budovy nedaleko Rudého náměstí v Moskvě. Složení skupiny se měnilo, ale obvykle bylo aktivních kolem deseti lidí. Vchod do úkrytu hackerů byl v jedné ze zahnutých chodeb a hlídala jej bezpečnostní kamera.

Hackerům z AIVD se podařilo mít přístup i k záznamům z této kamery, takže nejenže mohli pozorovat, co Rusové dělají, ale zároveň mohli určit, kdo daný útok provedl. V centru AIVD tak mohli zaměstnanci tajných složek porovnávat obličeje návštěvníků s ruskými agenty.

Bitva mezi hackery

První úspěch zaznamenala nizozemská bezpečnostní služba již v listopadu 2014. Ruští hackeři se pokusili tehdy napadnout americké ministerstvo zahraničí. Díky informacím od AIVD zaznamenali Američané útok v rané fázi a došlo tak ke čtyřiadvacetihodinové „bitvě hackerů“.

Pracovníci Národní bezpečnostní agentury (NSA), FBI a ministerstva zahraničí postupně zastavovali útoky na své servery a nakonec museli zavřít celý přístup k emailům pro všechny zaměstnance. Američanům se nakonec podařilo vytlačit Rusy ze sítě ministerstva.

Hackeři zaměstnaní AIVD podle deníku Volkskrant v počítačové síti Cozy Bear už nejsou. Operace trvala podle všeho kolem dvou a půl roku. Nizozemcům se podařilo včasným informováním cílů díky sledování ruských útoků zabránit několika průnikům do sítí. Přínos této operace však spočívá i v tom, že se jim podařilo nahlédnout pod ruce Rusů a zjistit, jak při útocích postupují. Zároveň také pomohli vyšetřovatelům určit, odkud přišel útok na Demokratickou stranu, který podle týmu Hillary Clintonové stál demokratickou kandidátku vítězství.