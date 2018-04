Noční jednání ČSSD a ANO krachlo. Společná vláda nevznikne kvůli hádce o vnitro

PRAHA ČSSD a ANO se nedohodli na postech v případné společné vládě. Šéf sociální demokracie Jan Hamáček a místopředseda Jiří Zimola po nočním jednání s vedením ANO oznámili, že ČSSD zůstane v opozici. ANO podle nich odmítlo všechny možnosti vlády bez trestně stíhaného premiéra. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) uvedl, že druhá strana chtěla získat resort vnitra, který ale ČSSD nenabídl.

Babiš po jednání uvedl, že nabídl ČSSD pět ministerských postů. ANO prý bylo ochotné sociální demokracii nechat resorty spravedlnosti, zahraničí, zemědělství, kultury a práce a sociálních věcí.

„Já tomu nerozumím, rozdíl ve volbách byl 22 procent. Jediná nabídka ČSSD byla, že pan Hamáček bude ministr vnitra,“ uvedl Andrej Babiš. Již dříve se mluvilo o tom, že sociální demokracie v případě Babiše na postu premiéra, trvá na vnitru a či financích. Požadavek obhajovala problematičností Babiše, jako trestně stíhaného v kauze Čapí hnízdo. „Nechápu obsesi ČSSD tímto postem,“ podotkl Babiš.

Předseda ČSSD Hamáček Babišovo tvrzení odmítl. „Nechtěl jsem ministerstvo vnitra pro sebe, jak říká Andrej Babiš. Požadavky ČSSD směrem k ministerstvu vnitra neměly personální důvody,“ uvedl Hamáček na twitteru. „Že je to nesmysl, o tom svědčí i naše nabídka, že ve vládě nebudou předsedové stran. Jednání zkrachovala kvůli neochotě ANO řešit problém s trestně stíhaným premiérem,“ reagoval Hamáček.



„Hnutí ANO odmítlo veškeré naše konstruktivní nabídky, a nám nezbývá nic jiného, než zítra (v pátek) na jednání vedení sociální demokracie navrhnout ukončení jednání s hnutím ANO,“ uvedl Hamáček po přibližně dvouhodinové schůzce. Je velmi nepravděpodobné, že by předsednictvo šlo proti názoru svého předsedy a místopředsedy.

Hamáček dodal, že ČSSD hnutí ANO nabízela takové varianty složení kabinetu, v nichž by nefigurovali předsedové obou stran. Jednou z podmínek ČSSD bylo také to, aby premiérem nebyl trestně stíhaný Babiš. „My jsme navrhli panu premiérovi, aby v případě, že ta jeho kauza postoupí k soudu, a on bude tím prvoinstančním soudem odsouzen, aby dal záruku, že v takovémto případě z funkce premiéra odstoupí. Ani na tuto nabídku nereagoval,“ řekl Hamáček.

Další kroky ANO v jednání o vládě budou záviset na rozhodnutí poslaneckého klubu a předsednictvu ČSSD, řekl Babiš. Chce se také sejít s prezidentem.

Sporné body v programu přitom už vyjednavači ANO a ČSSD vyřešili. Ve středu večer se dohodli na kompromisu u zrušení karenční doby i na podobě daní.

KSČM: A my už také nemáme o čem jednat

Odmítnutí vládní spolupráce sociálními demokraty je podle místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše neúspěchem šéfa hnutí ANO a premiéra v demisi Andreje Babiše. Ten nyní musí přemýšlet, jak bude postupovat dál.

Rozchod ČSSD a ANO ovlivní i další jednání komunistů, kteří jednali o tiché podpoře případné menšinové vlády ANO a ČSSD. „My také nemáme mít co projednávat tím pádem,“ komentoval Dolejš výsledek dnešního krachu jednání sociálních demokratů s hnutím ANO. Poznamenal, že si osobně dovede představit, že by sociální demokraté mohli Babišovu vládu tolerovat. „Nepochybně to není o koalici a dovedu si představit, jestli tedy nebudou chtít předčasné volby, tak řešením je nebýt členem té vlády,“ uvedl.



Babiš si podle něj nyní musí rozmyslet, jak bude postupovat dál. „On je ten, který byl pověřen jednáním, to jednání je zatím neúspěšné, tudíž je to jeho neúspěch. Měl by tudíž on říct, jak to bude dál,“ míní.

Jak se stavěla vláda

- ANO zahájilo jednání před druhým pokusem o sestavení vlády již v půlce ledna. Jako první se zástupci ANO sešli s ČSSD, jednali také s SPD, KSČM, ODS a KDU-ČSL. Občanští demokraté spolupráci odmítli, lidovci ji stejně jako ČSSD podmínili tím, že ve vládě nebude trestně stíhaná osoba (Babiš je trestně stíhán kvůli kauze dotací pro farmu Čapí hnízdo). S KSČM a SPD vytvořilo ANO expertní týmy hledající programové shody.

25. ledna - Úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec řekl, že ANO přerušilo jednání se sociálními demokraty o případné vládní spolupráci do jejich únorového sjezdu. Podle něj krok ANO ukazuje na spolupráci hnutí s KSČM a SPD. Babiš řekl, že ANO čeká na sjezd ČSSD kvůli různým názorům jejích lídrů.

27. ledna - Prezident Zeman, který ve volbě obhájil funkci, řekl, že jeho zvolení znamená, že nebude „vydírat“ Babiše příliš krátkým termínem pro jmenování jeho vlády.

5. února - Místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka po schůzce s Piráty řekl, že lidovci dál trvají na své podmínce, že do vlády nepůjdou s trestně stíhaným politikem. Předseda Pirátů Ivan Bartoš řekl, že Piráti podle dosavadního vývoje nevidí žádnou možnost, že by do druhého kabinetu šli nebo ho podpořili.

7. února - Předseda SPD Okamura po jednání s ANO řekl, že expertní týmy obou hnutí rozpracují tři desítky priorit, které chce SPD prosadit přes vládu skládanou Babišem. Při podpoře od SPD a KSČM by to měl být podle ANO kabinet odborníků.

15. února - Celostátní výbor Starostů a nezávislých (STAN) odsouhlasil, aby hnutí jednalo s ANO o podmínkách pro podporu vlády. Chtělo tak zabránit podílu KSČM a hnutí SPD na vládě.

18. února - Sjezd ČSSD zvolil předsedou Jana Hamáčka a prvním místopředsedou Jiřího Zimolu a pověřil nové vedení jednáním o vládě s ANO a dalšími stranami. Kabinet se podle usnesení sjezdu nesmí opírat o hlasy hnutí SPD. ČSSD současně vyzvala ANO, aby nenominovalo do vlády trestně stíhané osoby. O vstupu do vlády mají na základě vyjednaných podmínek rozhodnout všichni sociální demokraté v závazném referendu.

21. února - Babiš po jednání s novým vedením ČSSD řekl, že kabinet ANO a ČSSD s podporou KSČM je nyní „jedinou variantou na stole“. Předseda ODS Petr Fiala, s nímž Babiš také jednal, vládu s ANO i toleranci menšinové vlády ANO podle Babiše opět odmítl.

22. února - Podle předsedy poslaneckého klubu STAN Jana Farského hnutí našlo na schůzce s ANO programové shody. STAN ale trvá na podmínce, že v kabinetu nebude trestně stíhaná osoba.

15. března - Podle Okamury jednání SPD a ANO dospěla tak daleko, že by mohla rychle vzniknout vláda na základě odbornosti. SPD vylučuje podporu koalice ANO a ČSSD.

- Předseda ODS Fiala po schůzce s Babišem řekl, že jeho strana nadále odmítá vládní spolupráci s ANO.

6. března - Podle předsedy KSČM Filipa je rozhodnutí, zda by komunisté mohli tolerovat druhou vládu hnutí ANO, na vážkách. Filip to řekl po rezignaci Zdeňka Ondráčka (KSČM) z čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Pro jeho odvolání se vyslovil premiér Babiš. Podle Filipa zvažovanou toleranci kabinetu nemusí ohrozit neshody na programu, ale spíš důvěryhodnost partnera. Podle Filipa ale týmy ANO a KSČM budou dál pracovat na hledání programových průniků.

16. března - Výkonný výbor KSČM doporučil pokračovat v jednání s ANO a podpořit vznik nové Babišovy vlády, ať už bude složena pouze ze zástupců ANO, nebo i s účastí ČSSD, a pak ji tolerovat.

17. března - Po jednání poslaneckého klubu ANO Babiš řekl, že klub souhlasí s jednáním o vládě s ČSSD, kterou by podporovali komunisté. Výhrady měli tři poslanci, budou ale loajální.

24. března - Předseda KSČM Vojtěch Filip po jednání širšího vedení strany řekl, že KSČM o toleranci nového kabinetu, který Babiš skládá, bude dál vyjednávat. KSČM má podle Filipa výhrady ke třem až čtyřem ministrům nynější Babišovy vlády.

29. března - Podle šéfa ČSSD Hamáčka jednání o vládě pokročila v otázce programu, zásadní problém jsou personální záležitosti. Hamáček naznačil, že pokud ANO neustoupí od nominace trestně stíhaného Babiše, nebo nepřenechá sociální demokracii ministerstvo vnitra či financí, znamenalo by to konec jednání.

3. dubna - Místopředseda ANO Richard Brabec řekl, že hnutí dál trvá na postu premiéra pro Babiše. S ČSSD se stále rozchází i v názoru na to, kolik resortů by v případné koaliční vládě měla sociální demokracie obsadit a které by to mohly být.

4. dubna - Brabec oznámil, že názor na rozdělení ministerstev sdělí ANO sociálním demokratům 5. dubna na jednání, které označil za klíčové.