Aplikace zaznamená souhlas se sexem. Předejde žalobám a vyjasní, co oba v posteli čekají

NEW YORK/PRAHA Nová mobilní aplikace LegalFling má být prostředkem k zaznamenání oficiálního souhlasu se sexuálním stykem mezi dvěma lidmi. Cílem jejích tvůrců bylo zpřehlednit komunikaci mezi partnery a předejít pozdějším nepravdivým obviněním ze znásilnění či sexuálního obtěžování. Souhlas či nesouhlas vyjádřený skrz aplikaci může dokonce později sloužit i jako důkazní materiál u soudu.

Dobrovolnost sexuálního styku byla ještě nedávno charakterizována mottem „Ne znamená ne“, postupně se ale začíná měnit na „Ano znamená ano“. V posledních letech se tyto změny odrazily i v americké legislativě a výrazně pokročily s hnutím MeToo a TimesUp. Stále častěji se ozývají hlasy, které tvrdí, že nikdo nemá mít právo sahat na druhého člověka bez výslovného souhlasu. Začínají se proto objevovat různé mobilní aplikace, které mají usnadnit porozumění ve vztahu dvou osob.

Minulý týden byla například uživatelům představena beta verze aplikace LegalFling, která umožňuje vyjádřit explicitní souhlas se sexuálním stykem skrze dohodu či „živou smlouvu“, dokument, který mohou uživatelé postupně doplňovat a aktualizovat. Podle Andrewa D. Cherkaskyho, advokáta specializujícího se na sexuální kriminalitu, mohou být tyto smlouvy použity i jako důkaz u soudu. Cherkasky upozorňuje, že prostřednictvím LegalFling sice nevznikají skutečné smlouvy, to však nebrání tomu, aby podobné dokumenty sloužily jako důkazní materiál. Digitální dohody by podle Cherkaskyho u soudu rozhodně mohly vypovídat minimálně o tom, jaké byly záměry či touhy člověka v momentu jejich uzavření.

Aplikace umožňuje sestavit také seznamy toho, co všechno je v sexu dovoleno – například používání kondomů, pouta, vulgární slova či „sexting“. Díky tomu si mohou uživatelé předem nastavit určité hranice i požadavky a poté s nimi seznámit potenciálního partnera. „Aktualizace profilu se následně projeví na změně živé smlouvy,“ vysvětlil jeden z tvůrců aplikace Rick Schmitz serveru New York Times.

Aplikace neodráží aktuální emoce

Podle expertky na technologie a vztahy Michelle Drouinové mohou být aplikace tohoto typu přínosné jako dokumentace souhlasu se sexuálním stykem, jejich problém ale spočívá v tom, že neodráží proměnlivost lidských emocí. „Aplikace počítá s plánováním,“ vysvětluje. „Pro nás je přitom těžké poznat i to, jak se cítíme právě teď, natož abychom dokázali odhadnout, jak se budeme cítit za hodinu.“



Podle Schmitze ale LegalFling nijak nepopírá, že si někdo může svůj názor na poslední chvíli rozmyslet nebo být příliš opilý na to, aby souhlas se sexem racionálně zvážil. Firma navrhuje vzít v těchto případech rozhodnutí prostřednictvím aplikace zpět, to ale samozřejmě není vždy možné.

Pokud se uživatelé cítí zneužiti, mohou podle Smitze napsat agresorovi zprávu, která bude v systému zaznamenána. Na nahlášení nevhodného chování stačí pouhé stisknutí speciálního tlačítka.

Agresoři by mohli aplikaci zneužít

LegalFling je součástí blockchainové společnosti LegalThings, která stojí za digitalizací dánských zákonů. Podnětem ke vzniku aplikace byl údajně prosincový návrh švédského zákona, podle něhož by byl před každým kontaktem sexuálního typu vyžadován slovní souhlas. Podle Drouinové ale nejsou mobilní aplikace řešením tohoto problému. Souhlas se sexem pomocí technologií považuje za naprosto nerealistický. „V kontextu intimní schůzky by to bylo trapné. Počkej, rozmyslel jsem si to, změním svůj názor v aplikaci,“ myslí si.



Za důležité ale považuje také to, že vlivem aplikace mohou uživatelé na základě dohody nutit své partnery k sexu či přimět sami sebe k věcem, o které vlastně nemají zájem, aby působili jako větší sexuální dobrodruzi.

Podle Cherkaskyho ovšem mohou být tyto smlouvy potenciálně využity i jako obrana agresora, obzvlášť v případě násilníků, kteří si vše předem promyslí. V případech domácího násilí je například časté, že útočník má nad obětí velkou moc a dokáže jí přimět k různým rozhodnutím. Za riskantní považuje i myšlenku, že člověk nemá právo změnit svůj názor. V problematické situaci se může ocitnout i obviněný, který dostal plný slovní souhlas, ale nikoli ten digitální. „Mění to souhlas se sexem ve vtip a ve formální detail, činí ho černobílým a ve vteřině změnitelným,“ myslí si Cherkasky. Technologie ale podle něj pouze reflektují společenský posun v oblasti respektování a chápání souhlasu se sexem.

Na kalifornských univerzitách je výslovný souhlas nutný

Drouinová s ním v tomto ohledu souhlasí. Lidé podle ní v současné době sami začali o podobných věcech komunikovat skrze kanály, které umožňují záznam konverzace a její pozdější předložení u soudu. „Už to není jen tvrzení proti tvrzení,“ vysvětluje.



LegalFling není první aplikací zabývající se tímto problémem. V roce 2015 například představila americká nezisková organizace Instutite for the Study of Coherence and Emergence aplikaci We-Consent, která měla pomáhat vysokoškolským studentům.

Kalifornie se v roce 2014 stala prvním státem USA, v němž jsou univerzity během disciplinárních řízení se studenty povinny zahrnout nutnost výslovného souhlasu se sexem jako standardní výchozí situaci. Právě to vedlo podle ředitele institutu Michaela Lissacka ke vzniku We-Consent.

Důkazem je i rozhovor, ne jen právní dohoda

Aplikace údajně umí nahrát krátké video dvou lidí v okamžiku, kdy vyřknou svůj souhlas se sexuálním stykem. Používá také technologii rozeznávání obličejů. Zašifrovaná nahrávka by neměla být přístupná bez právního souhlasu.



Podle Lissacka bylo pomocí aplikace již vytvořeno více než 100 tisíc šifrovaných souborů. Institut byl zatím požádán o poskytnutí pouze dvou z nich. Podle Lissacka existence nahrávky v obou případech vedla k vyřešení sporu.

„Od začátku bylo cílem aplikace vést lidi, kteří se k něčemu chystají, k diskusi o tom, co hodlají jeden s druhým dělat,“ tvrdí Lissack. Souhlas se sexem podle něj může vyplynout z pouhého rozhovoru, nikoli z posílání explicitních emotikon, kývání hlavou či podepsání jakési právní dohody.