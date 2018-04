Nová galerie 8mička. Umění na půl cesty mezi Prahou a Brnem

HUMPOLEC Dříve textilka, dnes nová zóna pro umění. Ve středu 18. dubna se v Humpolci otevře galerie 8smička, která kromě výstav, filmových večerů, kavárny nebo knihkupectví nabídne i živou švadlenu připravenou návštěvníkům z dochovaných látek ušít, téměř cokoli si budou přát.

Kamarytova ulice nedaleko humpoleckého parčíku Stromovka není místo, kde by člověk hledal moderní galerii západního střihu. Z jedné strany k ní přiléhá maloměstské sídliště s bytovkami a nízkými paneláky, z druhé ulice vedoucí k Bille a na humpolecké náměstí. Samotný park pak kromě několika laviček a dětského hřiště nabízí také pamětní desku „neslavnějšímu přistěhovalci Hliníkovi“ z filmu Marečku, podejte mi pero!.

Přesto zde v posledních dvou letech vyrostla na ploše 3000 metrů čtverečních nová kulturní zóna 8smička, která nabídne několik výstavních sálů, kavárnu, auditorium s filmovým sálem, knihkupectví, depozitář i designový „herní modul“ Špulka pro rodiny s dětmi. 8smička vznikla přestavbou jedné z textilek bývalého státního podniku Sukno, který v době své největší slávy zaměstnával stovky lidí v jedenácti provozech.

888 katalogů

Zóna 8smička se nachází v areálu závodu číslo osm bývalé barevny, přádelny a mykárny. Odtud se odvíjí název centra i vše okolo. Poprvé do něj lidé budou moct vstoupit 18. dubna 2018 v 18 hodin, vstupné na výstavy bude stát 8 korun, otevírací doba bude od středy do neděle od 10 do 18 hodin, první kampaň byla spuštěna v 8. měsíci v roce 2017, 8 měsíců před otevřením, výstavní katalog vyjde v nákladu 888 kusů ak Humpolci se sjíždí z dálnice z exitu číslo 88.

První výstava, kterou pro 8smičku připravila kurátorka Emma Hanzlíková s Markétou Vinglerovou, se bude jmenovat Pocta suknu: Textil v kontextu umění a nabídne výběr z prací čtyřiaosmdesáti českých a několika slovenských umělců, kteří se za posledních sto let jakýmkoli způsobem dotkli textilu. Od Františka Drtikola a Ladislava Sutnara přes Stanislava Kolíbala s Milanem Knížákem až k Johaně Pošové a Nik Timkové. Vždyť také má Humpolec se zpracováním textilu více než pětisetleté zkušenosti. Při té příležitosti vznikne v 8smičce šicí dílna s profesionální švadlenou, u které si člověk bude moct nejen sešít pracovní sešit s úkoly k expozici, ale také si nechat upravit oděv nebo si spíchnout nový kus oblečení z dobových látek, které věnovali pamětníci.

Středeční zkouška sirén

„Chceme 8smičku co nejvíce otevřít lidem, aby se k nám z okolí nebáli přijít, naší snahou je zároveň vytvořit místo, kam se budete chtít vracet,“ vysvětluje koncepci 8smičky výkonná ředitelka Marcela Straková. Ta dříve pracovala například pro české centrum ve Stockholmu, Národní galerii v Praze nebo Novou scénu Národního divadla. Rekonstrukci fabriky dostali na starosti architekti z lokálního studia OK Plan Architects, za vizuálem 8smičky stojí Štěpán Malovec s Martinem Odehnalem.

8smička má kromě tří velkých výstav současného umění ročně i další plány. Připravené jsou filmové večery, výtvarné dílny, kurzy kresby, cvičení, komentované procházky, talk show i takzvané Sirény – speciální kulturní program pro první středy v měsíci, kdy po celé republice probíhají zkoušky sirén. Galerie vznikla z iniciativy humpoleckého uskupení soukromých investorů i jedinců, kteří nyní v centru pracují jako dobrovolníci. Generálním partnerem 8smičky je tamní společnost Hranipex.