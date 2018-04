Nová komedie Po čem muži touží. Jiří Langmajer se učí chodit na podpatcích

PRAHA Jiří Langmajer se probudí v těle Anny Polívkové. Dostane tak jedinečnou možnost zkusit, jestli to ženy mají v životě opravdu lehké Nová česká komedie divákům ukáže, nakolik se liší ženské a mužské myšlení. Scénář napsal sám režisér Rudolf Havlík spolu se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou (Bábovky, To prší moře). Premiéra je naplánovaná na 20. září 2018.

Karel (Jiří Langmajer) je úspěšný stárnoucí seladon, toho času šéfredaktor časopisu Playboy. Jednoho dne se mu ale jeho pečlivě zbudovaný život rozsype jako domeček z karet - dostane výpověď, pohádá se s ženou i dcerou a ještě u někdo nabourá auto! Karel jde tuhle sérii jobovek zapít se svým nejlepším kamarádem Čestmírem (Matěj Hádek). V průběhu večera pronese přání být ženou, protože „ženský to mají v životě mnohem jednodušší a on je na tom kvůli nim bídně.“ Vědma Zoltana (Pavla Tomicová), ke které se Karel v průběhu večera dostane, splní jeho přání. Seladon se tak probouzí jako Karla (Anna Polívková) a ve svém novém těle dostane opravdovou příležitost zjistit, jestli to ženy mají skutečně snažší.

Režisér Rudolf Havlík je podepsaný pod filmy jako Pohádky pro Emmu a Zejtra napořád. Radka Třeštíková je úspěšná beletristka, ale jde o její první filmový scénář. Diváci se dál mohou těšit například na Táňu Pauhofovou, Saru Sandevu, Andreu Hoffmanovou, Oldřicha Navrátila, Lucii Polišenskou, Lucii Šteflovou, Dominiku Myslivcovou, Naďu Konvalinkovou, Janu Synkovou, Lenku Vlasákovou, Ester Kočičkovou nebo Jakuba Voláka.