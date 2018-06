Nová maturita. Odborníci navrhují rozdělení na těžší a lehčí úroveň i zrušení slohů

PRAHA Příliš mnoho propadlíků a chyby v testech. To jsou zřejmě hlavní důvody, proč se ministr školství v demisi Robert Plaga rozhodl otevřít debatu o podobě jednotných státních maturit. Jako možné řešení navrhl rozdělení maturity na dvě úrovně a její omezení na didaktické testy. Pokud by změny schválila Poslanecká sněmovna, mohly by se týkat maturantů, kteří půjdou ke zkoušce na jaře 2020.

„Debatovat“ se má prý celé léto. „Na podzim bych chtěl mít o podobě maturit jasno a pak by to šlo do legislativního procesu,“ uvedl ministr Plaga v Otázkách Václava Moravce České televize minulou neděli.



Ještě před pár týdny se přitom zdálo, že vše zůstane při starém. A možná by i zůstalo, kdyby se neblížil termín povinné maturity z matematiky. Právě ta je největším postrachem maturantů a každý rok z ní propadá nejvíc studentů. I přesto, že z ní dosud maturují jenom ti, kteří se v ní cítí jistěji než v cizím jazyce a vyberou si ji dobrovolně. Více než tři čtvrtiny maturujících raději volí „bezpečnější“ cizí jazyk.

Ani letošní maturity nebyly co do neúspěšnosti výjimkou – didaktický test z matematiky nezvládlo 22 procent maturantů, což je podobné číslo jako loni. A nejen to, další čtvrtina dostala čtyřku. Žádné zlepšení, na které se roky tiše čeká. S blížícím se termínem povinné matematiky obavy rostly. Kolik studentů asi propadne, až budou z matematiky maturovat i ti, kteří si ji nevybrali? Polovina? Nebo víc?

Kolik chceme propadlíků

Pokud by zůstalo u původních plánů, spustilo by ministerstvo povinnou matematiku na jaře 2021 na gymnáziích a lyceích, o rok později se měly přidat ostatní středoškolské obory s výjimkou uměleckých, zdravotnických a některých sociálních. Maturovalo by se tak povinně z češtiny, matematiky a cizího jazyka.

Připomeňme ještě, že ani v češtině a cizích jazycích nedopadly letošní maturity nijak slavně. Didaktický test z českého jazyka a literatury nezvládl každý desátý, propadovost u nejčastěji volené angličtiny byla přes šest procent a velmi nemilé překvapení přinesla němčina. Propadlo z ní téměř čtyřicet procent studentů, kteří si ji vybrali. Zabrat dává jednotná maturita hlavně učňům. Matematiku jich nezvládá více než polovina. Neexcelují ani průmyslovky a jiné střední odborné školy.

Můžeme si takovou propadovost u maturit dovolit? Je naprosto logické, že ministr Plaga vyrukoval oficiálně s tím, že má o současné podobě maturitní zkoušky pochybnosti a že je zřejmě nejvyšší čas na změnu. Jeho slova měla relativně velký dopad. Za poslední týden se k tématu jednotných státních maturit vyjádřili snad všichni, kteří se středním školstvím zabývají a veřejné debaty okolo maturit se trvale účastní. A přidali se i další. Přestože debata bude ještě pokračovat a výsledná podoba maturit se teprve tříbí, udělejme si první shrnutí názorů, které za poslední týden zazněly.

Jednání kvůli nové podobě maturit má za sebou třeba Asociace ředitelů gymnázií ČR. Její členové se ve čtvrtek usnesli, jaké změny by z jejich pohledu byly nejpřínosnější.