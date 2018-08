Nová šéfka protidrogové politiky: Pivo je v Česku příliš levné

Osm let protidrogovou politiku na úřadu vlády vedl Jindřich Vobořil. Vystřídala ho Jarmila Vedralová, která se za ministerstvo zdravotnictví podílela třeba na vzniku protikuřáckého zákona. Zaměřit se chce ale především na příliš velkou dostupnost alkoholu. Vadí jí také, že je pivo příliš levné.

Kde se Vedralová vzala? Vedralová se stala ředitelkou odboru na základě výběrového řízení, které vyhlásil státní tajemník na úřadu vlády, předtím pracovala na ministerstvu zdravotnictví. Její předchůdce Jindřich Vobořil, který byl koordinátorem protidrogové politiky od roku 2010, v květnu oznámil, že ve funkci z osobních důvodů skončí. Na jeho místo vypsala vláda výběrové řízení, do kterého se podle Zdravotnického deníku kromě Vedralové přihlásili také vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík a vedoucí oddělení koordinace a financování protidrogové politiky při úřadu vlády Lucia Kiššová.

V jakém rozpoložení přicházíte do čela odboru protidrogové politiky?

V této problematice pracuji již 17 let. Nejdu tedy do neznámého prostředí. S odborem protidrogové politiky jsem z pozice pracovníka na ministerstvu zdravotnictví spolupracovala velmi úzce.

Dosavadní spolupráce „protidrogového odboru“, který ještě v úterý vedl Jindřich Vobořil, s ministerstvem zdravotnictví, v němž jste působila vy, byla na jaké úrovni s ohledem na témata jako je alkohol, tabák, hazard?

Nebudu zastírat, že tam byly určité třecí plochy. Měli jsme na některé věci jiný názor. Ministerstvo zdravotnictví ale zkrátka je zodpovědné za ochranu veřejného zdraví.

Právě bývalý národní protidrogový koordinátor zmínil, že jste ‚nejhorší možnou volbou‘ pro vedení tohoto odboru. Piráti pak mluví o tom, že jste nekompetentní…

S Piráty jsem nikdy nejednala, nevím, z čeho jejich kritika vychází. Musím také říct, že z pozice koordinátora si nelze dovolit řešit pouze svoje postoje, je potřeba vycházet z vědeckých důkazů a vést transparentní diskuze s odbornou společností. Chci, aby se dialogy vedly konstruktivněji. Já jsem jinak zaznamenala pozitivní ohlas na mé nastoupení do funkce, a to jak i ze strany odborné veřejnosti, tak i od kolegů z jiných resortů.

Objevuje se také, že jste zastánkyně represí a že hrozí kriminalizace uživatelů drog. Dosavadní protidrogová politika se vedla spíše směrem k podpoře prevence. Jakou cestou tedy půjdete vy?

Nevím, o co se toto tvrzení opírá. Represí se drogy nevymítí. Vždy jsme podporovali vyváženou protidrogovou politiku represe a prevence. Pokud se podíváme na péči o závislé, musíme podporovat všechny tyto segmenty.

Dobře, ale k čemu přihlédnout více. K represi, nebo prevenci?

Vyzdvihnout musím jednoznačně primární prevenci. Svoje teze chci konzultovat s odbornou společností, ale i s ostatními resorty. Výstupem by měla být nová národní strategie protidrogové politiky. To vidím momentálně jako svůj nejzásadnější úkol.

Nyní máte na stole jednu takovou, vypracovanou na příštích devět let, od svého předchůdce. Přihlédnete k ní nějak? Jak bude Česko v příštích letech bojovat za to, aby opustilo poslední příčky evropského srovnání – tedy aby tolik lidí nepilo a nekouřilo?

Jindřich Vobořil připravil teze k národní strategii a neměli jsme zatím možnost se k nim vyjádřit. Základní principy, jako je vyváženost prevence a represe, které jsou obsaženy v tomto dokumentu, jsou prostě nezpochybnitelné. To znamená, že předložené teze při odborných diskuzích rozhodně neopomeneme. Česká nás teď hodně práce, je srpen a do konce roku bych strategii ráda předložila vládě.

Na jakou protidrogovou problematiku se zaměříte nejvíce?

Ráda bych se zaměřila na užívání legálních návykových látek. Informace, že kouření je zdraví vysoce škodlivé, se i díky takzvanému protikuřáckému zákonu k lidem daří dostat. Celospolečenská tolerance alkoholu je ale skutečně problémem a bude těžké s tímto bojovat, nicméně to považuji za výzvu.

Jaké zbraně tedy nasadíte? Alkohol bude dražší?

Když to přeženu, alkohol na nás ze všech stran „skáče“. Cenová i místní dostupnost alkoholu je bohužel neadekvátní. Již dříve ministerstvo zdravotnictví cenovou dostupnost u alkoholu řešilo, například pivo je oproti nealkoholickým nápojům zbytečně levné.

Neobáváte se tlaku lobbistů, pokud byste přišla s návrhem na zdražení piva?

Já zájmy takových lidí chápu, je jejich prací bojovat za svou věc. Nicméně musím říct, že se jich nebojím. Není skutečně normální, aby voda v restauraci stála více než pivo.