Nová série ze světa Star Wars bude pod taktovkou tvůrců Hry o trůny

LOS ANGELES Tvůrci úspěšného fantasy seriálu televizní stanice HBO Hra o trůny David Benioff a D. B. Weiss vytvoří novou sérii filmů ze světa Hvězdných válek (Star Wars). Oznámily to společnosti Lucasfilm a Disney, informovala o tom agentura AFP. Úspěšná dvojice napíše k novým snímkům scénáře a bude je i produkovat.

„David a Dan patří v současnosti k nejlepším vypravěčům příběhů,“ uvedla ředitelka společnosti Lucasfilm Kathleen Kennedyová. Pracovat by na nových filmech měli Benioff a Weiss začít ihned poté, co příští rok dokončí práci na seriálu Hra o trůny.



Další podrobnosti o novém projektu Lucasfilm nesdělil, měl by být ale nezávislý na předcházejících snímcích, které se točí kolem Luka Skywalkera, a neměl by mít nic společného ani s nedávno oznámenou trilogií pod režijní taktovkou Riana Johnsona. Jasné není například ani to, kolik filmů by měli Benioff s Weissem vytvořit.



„V létě 1977 jsme cestovali do daleké, předaleké galaxie a od té doby jsme o ní snili,“ uvedli tvůrci úspěšného fantasy seriálu Hra o trůny Benioff a Weiss ve společném prohlášení. Šancí podílet se na dalších filmech ze světa Hvězdných válek se oba cítí poctěni, velká zodpovědnost je ale prý i trochu děsí.

Společnost Walt Disney & Co koupila v roce 2012 produkční firmu Lucasfilm, čímž získala práva na natočení dalších dílů Hvězdných válek. V roce 2015 se do kin dostal snímek Star Wars: Síla se probouzí, loni v prosinci Star Wars: Poslední z Jediů. Letos se fanoušci Hvězdných válek dočkají nového příběhu o pašerákovi Hanu Solovi, už druhého ze spin-offů, tedy příběhů odvozených od hlavní linie. Prvním byl snímek Rogue One: Star Wars Story z roku 2016. Třetí díl aktuální sequelové trilogie by se měl do kin dostat příští rok.