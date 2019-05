Až 50 tisíc českých dětí má závislost na internetu. Nepřetržitě online je každý jedenáctý školák

Praha V průměru osm hodin denně trávil třináctiletý školák brouzdáním po sociálních sítích nebo hraním online her. Bez mobilu byl agresivní. Jeho rodiče si s ním již nevěděli rady, a svěřili se proto odborníkům.

Příběh tohoto chlapce není rozhodně ojedinělý. Náctiletých, nad kterými internet a sociální sítě začínají vítězit, v tuzemsku přibývá. „V Česku klesá počet dětí, které pijí alkohol nebo kouří cigarety. Jejich závislostí ale začíná být o to více online prostředí,“ sdělila národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová. Dorostové ambulance potvrzují, že děti se závislostí na internetu či hrách tvoří významnou část jejich klientely.

Problém může být ještě větší, upozorňuje česká část mezinárodní studie HBSC (Health Behaviour in School aged Children). Podle té jsou nejohroženější žáci ve věku od 11 do 15 let. Nepřetržitě na sítích je asi osm procent z nich. Na hraně patologické závislosti tedy balancuje zhruba 50 tisíc školou povinných.

„Jsou ochotni rezignovat na jakékoliv další aktivity, včetně domácích či školních povinností, nebo se pohádat se svými blízkými,“ uvedl Michal Kalman, vedoucí mezinárodního HBSC výzkumného týmu z Univerzity Palackého v Olomouci. Tito školáci také mají větší sklony k depresím, hůře spí, více pijí alkohol. Závislost na sítích častěji postihuje dívky.

Co vědce překvapilo, je podíl náctiletých, kteří sociální sítě téměř nepoužívají. Je jich 22 procent. „Pracovně jim říkáme ‚domácí andílek‘. Více času tráví s rodiči, dobře se učí,“ sdělil Kalman. Tato skupina žáků ale pociťuje menší podporu od kamarádů.