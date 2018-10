Babiš: Prohra kvůli Stuchlíkovi? S prezidentem nesouhlasím, pokazili jsme si to působením Krnáčové a spol.

PRAHA Vítězství v Praze mělo potvrdit sebevědomí a sílu vládního hnutí. Navzdory investovaným milionům do kampaně však ANO v hlavním městě zaznamenalo fiasko. A premiér Andrej Babiš se zlobí. „Hlavně jsme si to pokazili působením paní Krnáčové a spol. na magistrátu,“ říká v rozhovoru pro LN.

LN: Prezident Miloš Zeman v neděli v rozhovoru na serveru Blesk.cz k výsledku hnutí ANO v pražských volbách uvedl, že na její prohru měla vliv podoba kandidátky. Doslova řekl: „Paní (primátorku Adrianu) Krnáčovou už Pražané aspoň znali, znali i pana (Patrika) Nachera. O panu Stuchlíkovi nevěděli nic.“ Co si o jeho slovech myslíte?

Neslyšel jsem jeho proslov, ale s těmito slovy určitě nesouhlasím. Pan Stuchlík nebyl tím, kdo by měl negativní dopad na náš výsledek v Praze. Výsledek je dán dlouhotrvajícími problémy pražské organizace. Vždyť máme už pátého předsedu. Hlavně jsme si to pokazili působením paní Krnáčové a spol. na magistrátu. Oni sice zdědili Prahu ve špatném stavu, byli v koalici se Zelenými, kteří spoustu věcí blokovali, špatný volební výsledek ale zkrátka ovlivnila různá nepovedená vyjádření paní primátorky, působení našich lidí v městských firmách a hlavně působení našich pražských starostů. Na Praze 11 máme propadák, na Praze 12 jsme také neuspěli. Naproti tomu ODS měla úspěšné starosty, třeba paní Černochová na Praze 2.

LN: Změny na kandidátní listině, kdy Patrika Nachera nahradil Petr Stuchlík, nelitujete? Patrik Nacher i třetí Ivan Pilný získali více hlasů.

Získali, protože jsou známější. Pan Pilný, bývalý ministr financí, nepostoupil do druhého kola senátních voleb. To také o něčem svědčí. Pan Nacher působil na magistrátu. Je škoda, že pan Stuchlík přišel pozdě, je méně známý, ale nemyslím si, že to je hlavní příčina neúspěchu.

LN: Počítáte s Petrem Stuchlíkem pro další spolupráci s hnutím ANO?

Určitě. Musíme si ale nejdřív říct, jak v Praze dál. Problémy se s pražskou organizací táhnou od jejího založení.

LN: Budete se situaci nějak detailněji věnovat?

Samozřejmě, zabývám se tím od nedělního rána. Co budu chtít, vám ale neřeknu.

LN: V Praze jste vsadili na étos nových pořádků a změn, navzdory tomu, že tu ANO čtyři roky vládlo. V Ostravě či Brně naopak nabídli voličům kontinuitu a dokončení započatých projektů, a výrazně uspěli. Nezvolili jste v Praze chybnou strategii?

To je správná otázka, budeme na ni hledat odpověď. Zvolili jsme strategii nového týmu, protože nám přišlo, že činnost starého týmu na radnici veřejnost vnímala negativně.

LN: Za kým jde zodpovědnost za prohru? Budete se ptát i ve volebním týmu?

O tom, že nasadíme do čela kandidátky Petra Stuchlíka, bylo společné rozhodnutí. Rozhodli jsme se tak na základě výsledků našich lidí na magistrátu a pražské organizace.

LN: Budete chtít, aby někdo vyvodil zodpovědnost za prohru?

Jak říkám, je otázkou, proč naši lidé na magistrátu a v pražském ANO nepřinesli přidanou hodnotu, abychom mohli profitovat jako v Ostravě a Brně. Pane redaktore, pokud jste to ale nezaznamenal, vyhráli jsme komunální volby, a uspěli jsme i v prvním kole senátních. Praha z různých důvodů nedopadla, musíme se nad tím zamyslet. Podle mého názoru nám musí hlavně pražská organizace složit účty.

LN: Jaký je váš celkový dojem z výsledků voleb?

Pocit je dvojí. Jsem spokojený s tím, že jsme si polepšili oproti volbách v roce 2014. Máme o dvě krajská města více, máme i více okresů. V Praze je to pro nás velké zklamání a zásadním způsobem musíme naše působení v hlavním městě změnit.

Takže to berete jako výstrahu od voličů?

Jako stále se ale bavíme o Praze. Jsou dva výsledky – Praha, a ten zbytek. My musíme vědět, proč se nám v Praze nedaří. Vliv může mít i vládní politika. Vyhodnotíme to.