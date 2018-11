Babišovy kauzy posílily šéfa ČEZ. Nominant komunistů v dozorčí radě zřejmě nebude

Praha Premiér Andrej Babiš (ANO) v červnu komunistům přislíbil, že na další valné hromadě společnosti ČEZ by do dozorčí rady mohl zamířit jejich nominant. Podle zjištění LN se však na čtvrtečním mimořádném setkání zástupců akcionářů „rudý výsadek“ neuskuteční. Politici se zalekli kauzy trafik kolem exposlanců v případu Nagygate.

Udrží premiér Andrej Babiš (ANO) kontrolu nad děním ve vedení ČEZ, nebo kvůli kauze kolem svého syna a údajného zavlečení na Krym ztratí v dozorčí radě gigantu většinu? To byla otázka, která v uplynulých dnech kolovala v zákulisí před dnešní mimořádnou valnou hromadou. Jedním z bodů jejího programu bude obsazení dozorčí rady. Babiš v červnu po tehdejší valné hromadě KSČM přislíbil, že když budou tolerovat jeho vládu, mohl by se v budoucnu jejich „kůň“ dostat do dozorčí rady ČEZ. Ten čas nastává dnes. Kdyby se tak stalo, premiér by mohl přijít o většinu v kontrolním orgánu, který může odvolat i šéfa ČEZ.

Babišovy průšvihy, Benešova pevná židle

Podle dvou zdrojů LN blízkých premiérovi a vedení energetické skupiny však k takovému kroku nedojde. Ve hře byla nominace předsedy výboru pro audit ČEZ Jana Vaněčka, kterého komunisté prosazovali již před půl rokem. Podle informací LN se však Babiš s šéfem KSČM Vojtěchem Filipem v průběhu tohoto týdne domluvili, že k takovému kroku nyní raději nepřistoupí. Měli obavu, aby Vaněčkovo zvolení do dozorčí rady nevypadalo jako „trafikářská“ odměna za to, že poslanci KSČM před týdnem nezvedli ruku proti Babišovu kabinetu při hlasování sněmovny o nedůvěře vládě.



Babiš s Filipem se nezalekli jen negativního marketingového dopadu. Velmi pravděpodobně v nich obavu vzbudila i nedávná historie. V roce 2013 exposlanci ODS Marek Šnajdr, Ivan Fuksa a Petr Tluchoř putovali do vazby kvůli podezření, že výměnou za postoj ve sněmovně získali funkce ve státních podnicích – aby později soudy tuto kauzu smetly ze stolu.

Podle informací LN mají členové dozorčí rady za ministerstvo hlasovat proti změnám v dozorčí radě. Babiš má tedy v dvanáctičlenném kontrolním sboru těsnou většinu jemu spřízněných funkcionářů, kterých by měl mít na své straně minimálně sedm.