Černý pátek se uchytil i v Česku. Za ‚fantastickou slevou‘ ale často bývá jen návrat k průměrné ceně

PRAHA Dneškem naplno vypuklo každoroční nákupní šílenství související s dnem nazvaným Black Friday – černý pátek. Obchody po celém světě včetně Česka nabízejí obří slevy, i ve výši 80 procent. Do výprodeje míří vše. Elektronika, knihy, hračky, ale připojují se například i autobazary. Jenže slevy, které české obchody inzerují, nemusí být tak pohádkové, jak se tváří.

Ve skutečnosti může zákazník zaplatit stejnou částku jako jindy během roku. „Sleva může být počítána z výrazně vyšší ceny, než je cena zboží v běžné tržní síti,“ upozorňuje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení největší české spotřebitelské organizace dTest. „Sleva, která je vysoká procentuálně, pak může být ve skutečnosti poměrně malá, či dokonce žádná,“ dodává. Podle srovnávače cen Heureka, jednoho z největších v Česku, tak někteří prodejci i po slevě 50 procent nabízejí zboží za cenu, která je u jiných obchodníků obvyklá i bez slevy.

Půlnoční fronty před obchodními domy, mačkající se lidé a často i slovní a fyzické potyčky, a to nejen mezi čekajícími, ale i s ochrankou nákupních center. To vše jen kvůli levné televizi, tabletu či jiné super výhodné slevě. Tak se to každoročně děje, když Američané hned po Dni díkuvzdání vyrazí na nákupy na takzvaný černý pátek neboli Black Friday. Právě dneškem spouští americké předvánoční výprodeje. Konzumní svátek se přitom uchytil po celém světě včetně Česka. Výjevů, které lze pozorovat při nákupech za mořem, se ale našinec nedočká. Ostatně do akce se zapojují z drtivé většiny hlavně tuzemské e-shopy.

Prakticky žádný z větších hráčů na trhu si nenechá ujít příležitost se s touto marketingovou akcí svézt a inzeruje ji už o týden či několik týdnů dřív. Podle marketingového experta Roberta Němce černý pátek výrazně prodloužil dobu, kdy lidé nakupují dárky na Vánoce. „Zatímco dříve lidé nakupovali čtyři týdny, nyní až šest týdnů. Zavedení Black Friday zvýšilo tržby obchodů v předvánočním období o 40 až 50 procent,“ tvrdí Němec s dovětkem, že černý pátek je jen matematický trik, jak vytáhnout ze zákazníků mnohem více peněz. S tím souhlasí i další. „Obchodníci potřebují „nastartovat“ spotřebitele, aby začali nakupovat co nejdříve před Vánoci, jelikož podzimní výprodeje již skončily,“ říká například Lukáš Zelený ze spotřebitelské organizace dTest.