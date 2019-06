České mobilní léto je opatrné. Operátoři přišli s ‚neomezenými‘ daty, nabídky ale mají háčky

Praha Čeští mobilní operátoři přišli s nabídkou neomezených datových tarifů. Zatím jsou to ale nabídky dočasné či výhodné jen pro někoho. Na skutečně plnohodnotné neomezené připojení za příznivou cenu stále čekáme.

Mobilní data a jejich cena jsou v Česku velkým tématem. Letos na jaře se opět zvedla určitá vlna nevole zákazníků, kteří nebyli se současnou nabídkou operátorů spokojeni. Tlak lidí ani vládních činitelů ale moc nezabral, a tak se zdá, že teď se začínají operátoři připravovat na plánovanou aukci kmitočtů pro rychlé sítě 5G. Ta se chystá někdy koncem letošního či začátkem příštího roku a může na tuzemský trh konečně přivést novou konkurenci. A právě před tou se operátoři chtějí lákavějšími nabídkami s předstihem bránit.

Aktuálně tak konečně zákazníci získávají nějaké ty neomezené datové možnosti. První s nabídkou přišel minulý týden T-Mobile, který představil akční letní nabídku, v níž si každý uživatel může ke svému aktuálnímu datovému balíčku aktivovat neomezená data. Nemá to vlastně žádný háček, stačí mít jakýkoli tarif s datovým balíčkem nebo si na předplacené kartě aktivovat datový balíček za nejméně 99 korun týdně.

Dočasné akční ceny...

Akční nabídka na neomezenou konzumaci dat ovšem platí jen do konce srpna a je třeba si ji každý měsíc manuálně aktivovat v mobilní aplikaci Můj T-Mobile. Toť vše – do konce letních prázdnin si tak zákazníci operátora mohou vyzkoušet, jaké to je, nestarat se o datový limit ve svém tarifu a svobodně surfovat, stahovat nebo třeba streamovat video z internetu.

Zájem je obrovský, za prvních osm hodin akce si balíček aktivovalo přes sto tisíc lidí. A operátor tvrdí, že po skončení akce možná nějaká neomezená možnost přijde.

... i neomezená pomalá data

To konkurenční Vodafone připravil nabídku, která je sice trvalá a uživatelům přináší neomezená data na neurčito. Jenže tentokrát je to nabídka velmi specifická a má v sobě docela dost různých podmínek a „háčků“.