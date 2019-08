České děti častěji tonou. Neumí plavat, výuka ve školách bývá nedostatečná

PRAHA Výuka plavání na školách je nedostatečná, děti nemají z vody respekt, varují instruktoři a záchranáři.

Bylo úterý, polovina prázdnin, předpověď slibovala „tropy“. 14letý chlapec se vydal koupat na přehradu Hracholusky u Plzně. Večer ho záchranáři našli mrtvého. Ve vodě mu došly síly.

„Kolem 16. hodiny jsme přijali oznámení z tísňové linky 112, že na přehradě Hracholusky se topí dítě přibližně 60 metrů od břehu,“ uvedla po letošní tragédii policejní mluvčí Iveta Kořínková.

Jen loni v Česku utonulo 185 lidí, desetinu tvořily děti do 15 let. To je více než v roce předchozím. Pouze zhruba 40 procent utonulých umělo plavat.

Utonutí se podle Českého statistického úřadu řadí mezi nejčastější vnější příčiny smrti nezletilých. Veřejnost přitom toto rizika podceňuje, osvěta je mizivá. „Zvyšující se počty neplavců problém tonutí posunují do popředí,“ potvrdila LN Gabriela Levovová z Fakultní nemocnice Plzeň.

Podle instruktorů české děti nikdo neučí mít z vody respekt. „Dítě neodhadne své síly, hloubku ani vzdálenost. Navíc dostává chybné nebo žádné pokyny k prevenci a totéž vidí u dospělých,“ říká soudní znalec Jan Sedláček. Děti se do péče instruktorů, kteří je mají naučit kvalitně plavat, dostávají převážně ve školách. „Počet hodin pro tuto výuku je nedostačující. Že by školák po absolvování kurzu uměl plavat, se říct nedá,“ obává se olympionik Jiří Jedlička, jenž založil organizaci Sports Team CZ, která trénuje plavání dětí i dospělých.

Plavat umí podle odborníků ten, kdo snadno zvládne 200 metrů a také pád do hluboké vody. To nezvládají ani starší studenti.

Na špatném stavu se podepsalo, že do předloňska byla školní výuka plavání dobrovolná. Povinné plavání bylo totiž zrušené v roce 2005. Nyní je podle ministerstva školství prostor pro tuto výuku na prvním stupni základních škol. „V celkovém rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin,“ sdělila LN mluvčí resortu Aneta Lednová.

Ředitelé ale musejí čelit dalšímu problému. „Nedostatek bazénů nutí školy často k pobytovým plaveckým rychlokurzům, například týdenním,“ upozorňuje Sedláček.