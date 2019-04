EXKLUZIVNĚ: Chci mít Slovensko v jádru Evropy, řekl Andrej Kiska v rozhovoru pro LN

Bratislava Ještě necelé dva měsíce bude prezident Andrej Kiska stát v čele Slovenské republiky. V exkluzivním rozhovoru pro LN proto bilancuje uplynulých pět let, která strávil v úřadě. Slovensko za tu dobu prošlo výraznými otřesy vyvolanými loňskou vraždou investigativního novináře Jána Kuciaka. Mladého reportéra, který psal o propojení některých místních politiků s kontroverzními podnikateli a jehož snoubenku Martinu Kušnírovou také zabil nájemný vrah. Andrej Kiska tehdy jako prezident vyzýval k jednotě.

A podobný vzkaz má i směrem k Evropské unii, kterou čekají v příštích měsících klíčové volby do parlamentu, nové obsazení Komise. „Nejdůležitější je, abychom dokázali nacházet témata, která nás spojují. Základní výzvy nedokážou zvládnout samy ani největší státy,“ uvádí pro LN Kiska. Mnozí prý také zapomínají, jak úžasným projektem Evropská unie je, takže v souvislosti s ní chybí nadšení a emoce.

„Jsme trochu jako rozmazlené děti, které už mají ve svém pokojíku všechny možné hračky, už je žádné nebaví a nedokážou se s nimi těšit,“ upozorňuje slovenský prezident a dodává: „Evropská unie není problémem, nýbrž řešením.“ Andreji Kiskovi vadí, že v současné době málokdo obhajuje evropské vize. I proto patřil k lídrům, kteří uvítali návrhy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na budoucí uspořádání Společenství a silnější integraci v některých oblastech. Slovensko, které je jako jediný stát v rámci visegrádské skupiny (V4) součástí eurozóny, dávalo již dříve najevo, že je ochotné integrovat se víc než ostatní.

„Chceme být součástí unijního jádra. To je náš cíl a takto musíme budovat své vztahy se svými nejbližšími sousedy,“ uvedl slovenský prezident. V rozhovoru pro LN Andrej Kiska také připustil, že mu vadilo, jak špatný obraz měla V4 během debat o migraci. A to jen kvůli egoismu některých lídrů, kteří se neprávem zaštiťovali celou čtyřkou.



„Mám pocit, jako by naše část Evropy někdy trpěla malým komplexem, že integrace začala bez nás. I kvůli tomu mají někteří sklony ukazovat ramena, že to Bruselu ukážeme,“ kritizuje. Kriticky nahlíží slovenský prezident na snahu Číny angažovat se ekonomicky ve středoevropském regionu. „Pořád máme ještě ideální představu, že investice přispěje k něčemu novému. Číňané se ale zpravidla snaží koupit něco, co už existuje a funguje,“ varuje slovenský prezident. Pohledem na Čínu se Kiska liší v neposlední řadě i od svého českého protějšku. „S panem prezidentem Zemanem máme na některé otázky dost odlišné názory, ale lidsky si velmi rozumíme,“ uzavírá Kiska.