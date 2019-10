Chyba? Chtěli přistát za každou cenu

VYŠETŘOVÁNÍ

Nehodu nezavinila technická závada na letadle, konstatovali vyšetřovatelé, když prošli zvukové a datové záznamy z černých skříněk.

MOSKVA/PRAHA „Byla tak hustá mlha, že bylo pilotovi řečeno, aby nepřistával a letěl do Moskvy nebo do Minsku. Jenže on to ignoroval. Za takové mlhy ovšem nebylo možné přistát. Byla chyba zkoušet to za každou cenu,“ řekl zpravodaji agentury Reuters člen týmu ruských expertů, kteří vyšetřovali okolnosti tragické havárie letadla polského prezidenta Lecha Kaczynského poblíž ruského Smolensku. Právě z faktu, že se pilot pokoušel přistát navzdory varování řídicí věže tamního letiště, vychází nejvíc teorií vysvětlujících příčiny nehody.

Letadlo s prezidentem a členy jeho doprovodu havarovalo krátce před devátou hodinou dopoledne místního času. Rekonstrukce minut, které předcházely jeho zřícení, nasvědčují spíš tomu, že šlo o selhání člověka než o technickou závadu na letadle.

Letoun odkláněli do Minsku Tupolev polského prezidenta ignoroval varování řídicí věže a podnikl celkem čtyři pokusy o přistání. Při tom posledním se letoun naklonil na levou stranu a křídlem zavadil o koruny stromů. Křídlo se rozpadlo a letoun se nezadržitelně řítil k zemi. Stalo se tak asi 300 metrů od místa, kde začínala přistávací dráha. Po pádu se letadlo rozbilo na kusy a začalo hořet.

„Když bylo letadlo asi dva a půl kilometru od přistávací dráhy, zjistil šéf letového provozu, že nabírá rychlost a připravuje se k přistání,“ rekonstruoval pro agenturu Interfax poslední okamžiky před nehodou první náměstek velitele vzdušných sil Ruska Alexandr Aljošin. „Šéf řízení letového provozu dal posádce povel, aby ukončila přistávací manévr a uvedla letoun zpátky do horizontální polohy. Několikrát ji pak ještě vyzval k tomu, aby raději přistála jinde. Doporučoval jí Minsk,“ pokračoval Aljošin. „Posádka ale pokračovala v přistávacím manévru. Naneštěstí to skončilo tragédií,“ dodal.

Na místě havárie včera pracovalo přes 800 expertů a záchranářů, mezi nimi i 11 Poláků. Vyšetřování dostala podle pokynu Kremlu na starost vládní komise vedená nikým menším než premiérem Vladimirem Putinem. Přímo na místě jej pak vede šéf vyšetřovatelů prokuratury Alexandr Bastrykin.

Společný tým ruských a polských expertů také včera prostudoval zvukové a datové záznamy černých skříněk a vyloučil, že nehodu zavinila technická závada. Pravdou je, že šlo o dvacet let starý stroj, celkem nedávno ale prošel generální opravou.

Špatně nastavený výškoměr?

Jedna varianta Nejpravděpodobnější příčinou havárie se jeví už zmiňované selhání člověka. Letiště u Smolensku bylo v sobotu kvůli husté mlze de facto uzavřené. Těsně předtím odklonila tamní řídicí věž jiný stroj, který se na letišti chystal přistát, a toto letadlo se vrátilo do Moskvy. Experti k tomu podotýkají, že nešlo o žádnou přehnanou opatrnost – letiště s přistávací dráhou dlouhou 2500 metrů prostě není přizpůsobeno k přistávání za snížené viditelnosti nebo za jiných nepříznivých podmínek.

Mluví se ale i o tom, že havárii mohla zavinit chybná navigace v kombinaci se špatně nastaveným výškoměrem letadla. Svědkové totiž vypověděli, že Kaczynského tupolev letěl až příliš nízko. Svědci dále popsali, že krátce před dopadem letounu na zem slyšeli řev motorů běžících na plné obrátky. To vypovídá o tom, že pilot zřejmě vůbec netušil, v jaké výšce letadlo je. Těsně nad zemí se pokusil přistávání přerušit a znovu nabrat výšku.

Ruská agentura RIA Novosti včera napsala, že polská strana požádala ruské úřady, aby zhruba do poloviny příštího týdne zanechaly trosky letadla na místě neštěstí – pro případ, že by bylo potřeba ověřit fakta spojená s vyšetřováním.

Zbytky zničeného letadla bude střežit ruská policie. Agenturní zpráva dodává, že Moskva „vyhověla bez jakéhokoli zbytku všem požadavkům, které vznesla polská strana“.

posádka: 4 členové délka: 47,90 m dostup: 12 500 m max. osob: 164–180

rozpětí: 37,55 m výška: 11,40 m dolet: 5600 km max. rychlost: 935 km/h

Hodina po hodině 7.30 z letiště ve Varšavě odstartoval letoun prezidenta Lecha Kaczynského s 97 lidmi na palubě cca 8.30 letoun proletěl běloruským vzdušným prostorem. Běloruští dispečeři pilota upozorňují, že na rusko-běloruské hranici, kde leží Smolensk, panuje hustá mlha. cca 8.45 řídicí věž na vojenském letišti Severnyj u Smolenska pilota vyzvala, aby nepřistával a letěl do Minsku nebo Moskvy 8.56 letadlo pokyny nerespektovalo a absolvovalo tři neúspěšné pokusy o přistání, při čtvrtém zavadilo levým křídlem o koruny stromů a zřítilo se Možné příčiny havárie 1. chyba pilota 2. nátlak ze strany delegace na pilota, aby přistál 3. rozdílné navigační systémy polské a ruské strany 4. samotné podmínky na letišti Tupolev Tu-154 Letadlo polského prezidenta bylo dvacet let staré. Mělo nalétáno 5004 hodin a absolvovalo celkem 1823 přistání. Před dvěma lety mělo malé problémy s řízením, ale nedávno prošlo v Rusku generální opravou. Další mělo projít až za šest let. Experti se shodují, že jde o spolehlivější typ letadla, což dokazuje mimo jiné fakt, že z 28 nehod od roku 1972, kdy se začalo s jeho výrobou, zavinila jen mizivé množství technické závada. Pozn.: čas je v SEČ

