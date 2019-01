Co už je lichva? Podle ČSSD dvojnásobek běžných sazeb srovnatelných půjček, strop má stanovit zákon

PRAHA Spouštěčem vládního tažení proti lichvě byl loňský příběh z Ostravy. Tamní krajský soud v jednom konkrétním případě rozhodl, že roční úrok 114,5 procenta u nebankovní půjčky lichvou nebyl a klient věděl, co dělá. Politici se s takovým závěrem neztotožnili a od té doby hledají, jak problém rozseknout. Aktuálního tahu se zhostila vládní ČSSD. Navrhne, aby lichvou byly úroky, které přesáhnou dvojnásobek běžných sazeb srovnatelných půjček.

„Neexistují zcela jasná pravidla pro posouzení, kdy už podmínky, zejména výše úrokové sazby, přesahují společensky akceptovatelnou mez. Takové opatření dále posílí stávající – zjevně nedostatečnou – ochranu osob, které se z nejrůznějších důvodů ocitají v tíživé životní situaci a ‚naskakují‘ na absurdní podmínky některých predátorů úvěrového trhu,“ sdělil LN předseda sociálnědemokratických poslanců Jan Chvojka. Návrh hodlá předložit v průběhu jara jako poslaneckou novelu.



Pravidlo by nebylo nepřekročitelné, protože co je lichva, ve výsledku stanovují soudy a vždycky by záleželo i na konkrétních okolnostech. Stanovil by se tak ale jasný mantinel, který chybí.

Existuje sice judikát Nejvyššího i Ústavního soudu, který hovoří o nepřiměřeném protiplnění, když úroky přesáhnou šedesát procent hodnoty půjčky, ale české právo není precedentní.

S potřebou regulovat nemravně drahé půjčky, na nichž jsou biti lidé ve svízelné životní etapě, souhlasí i premiér Andrej Babiš (ANO). Jedním dechem však upozorňuje na to, že je potřeba změny ošetřit opatrně, aby nevznikla šedá zóna, v rámci níž budou nachytaní klienti trpět ještě více. Patřičný návrh očekává od ministerstva financí. Připomínky resortu se dají případně zapracovat do Chvojkova návrhu, schvalovací pyramida u poslaneckých novel je méně robustní než u těch vládních – bylo by to tedy rychlejší.

„Na Slovensku mají k tomu regulaci s referenční sazbou, která se aktualizuje,“ řekl LN premiér.