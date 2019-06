ČSSD dumá, zda zůstat, či jít. Obžaloba Babiše by mohla znamenat její konec v kabinetu

Praha Na ČSSD se valí jedna rána za druhou. Debakl v evropských volbách, masivní demonstrace proti premiérovi a ministryni spravedlnosti, paličatý prezident při výměně jejich ministra kultury. Do toho všeho přišel z Bruselu předběžný návrh výsledku kontroly čerpání evropských dotací, který do velice nelichotivého světla postavil předsedu vlády Andreje Babiše (ANO).

Předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček v rozhovoru pro LN uvedl, že neustálé zaobírání se problémy kolem politiků hnutí ANO je vyčerpávající. „Samozřejmě že mě to štve. ČSSD si to musí vyhodnotit. Práce našich ministrů je dennodenně přerušována různými kauzami,“ pronesl první místopředseda vlády a ministr vnitra.



Rozhovor s JANEM HAMÁČKEM NAJDETE VE STŘEDEŠNÍCH LIDOVÝCH NOVINÁCH

Podle informací LN od několika zdrojů blízkých vedení sociální demokracie ve straně sílí naštvání vůči problémům spojeným s premiérem. Mimo jiné z důvodu, že ČSSD se svou účastí v Babišově vládě stává automaticky jedním z terčů probíhajících demonstrací namířených nyní už primárně proti ministerskému předsedovi. Sociální demokraté zatím ve vládě setrvávají, závěry vyšetřování kauzy Čapí hnízdo by však vládní vaničku mohlo vylít.

V případě, že by vyšetřovatelé obviněného Babiše a spol. obžalovali a poslali k soudu, pro ČSSD by to mohlo znamenat konečnou v kabinetu. „Nebudu předjímat rozhodnutí předsednictva nebo vedení strany, každopádně platí moje obecná odpověď, že si musíme vyhodnotit, zda nám vládní angažmá umožňuje naplňovat program, udělat to, proč jsme do vlády šli, nebo jestli atmosféra a okolnosti tento benefit už přehlušují,“ řekl LN Hamáček.