Děti vyměnily alkohol za energetické nápoje. Ohrožené je jejich srdce i pozornost

Praha Kdyby vědci udělovali medaili státu, kde se děti nejvíce odvracejí od alkoholu a cigaret, dostalo by ji Česko. Z mezinárodní studie o zdraví a životním stylu školáků Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) totiž vyplývá, že alespoň jednou týdně se alkoholu napije méně než 17 procent dětí ve věku od 11 do 15 let. Ještě v roce 2002 jich byla více než třetina.

Od alkoholu a cigaret se postupně odvracejí i zahraniční vrstevníci. „U českých dětí je ale pokles rapidnější,“ sdělil LN Michal Kalman, hlavní řešitel studie za Česko z Univerzity Palackého v Olomouci. Děti také méně kouří. Pravidelně si v Česku zapaluje cigaretu 11 procent dospívajících. V roce 2010 byl podíl dvojnásobný.

Data se sbírají každé čtyři roky ve 48 státech světa. Odborníci oslovují školáky ve věku 11, 13 a 15 let. Zpráva za rok 2018 ještě není celá k dispozici, z prvotních informací ale vyplývá, že si náctiletí osvojují jiný nešvar. A to pití energetických nápojů. Každé desáté dítě zkonzumuje denně i dvě plechovky tohoto drinku, jehož hlavní ingrediencí je kofein.

„V jedné plechovce je 160 miligramů kofeinu. Běžná káva má třeba 40 miligramů kofeinu. Když jedenáctileté dítě vypije tolik kofeinu v kombinaci s cukrem, značně se to podepisuje na jeho zdraví,“ varuje Kalman. Tohoto trendu si všimla i pediatrička Ilona Hülleová: „Co se týče dětského organismu, jsou tyto nápoje naprosto nevhodné. Zatěžují kardiovaskulární systém, ovlivňují pozornost dětí.“

Není výjimečné, že si školáci kupují tyto nápoje místo snídaně. Ostatně podle studie HBSC doma ráno jí pouze 49 procent dětí.

Co skutečně školáci během dne dostanou do žaludku, zůstává pro nemalý počet rodičů tajemstvím. Alespoň jedno společné jídlo během dne s rodinou u stolu zažívá jen 18 procent patnáctiletých. I proto čtvrtině chlapců a šestině českých dívek hrozí obezita.