Do rady ČNB míří Babišův ekonom. Členem vedení centrální banky by se mohl stát Aleš Michl

PRAHA Výměna dvou klíčových osob v čele České národní banky se blíží. Na konci listopadu se uzavře dvanáctileté působení viceguvernérů Mojmíra Hampla (43) a Vladimíra Tomšíka (44) v sedmičlenné bankovní radě instituce. Kdo je na dalších šest let nahradí, zatím ví jen prezident Miloš Zeman, který členy rady jmenuje, jeho blízké okolí a patrně i premiér Andrej Babiš. Na veřejnost už nicméně prosakují první jména.

Podle dvou na sobě nezávislých zdrojů LN to v tuto chvíli vypadá, že prezident by měl do bankovní rady vyslat popularizátora ekonomie a investora Aleše Michla (40). Ten by měl nastoupit na místo uvolněné Hamplem.

Michl je nyní externím poradcem premiéra Babiše pro ekonomiku a dříve působil jako jeho rádce na financích. „Je to věc pana prezidenta,“ reagoval Michl na otázku, jestli od Zemana dostal nabídku působení v radě ČNB.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na dotaz LN nereagoval. Na Tomšíkovo místo by mohl zamířit člověk zevnitř centrální banky. V politických a finančních kruzích se podle zjištění LN skloňují především tři jména. Jde o šéfa měnové sekce Tomáše Holuba (44), ředitele sekce finanční stability Jana Fraita (52) a jeho zástupce Libora Holuba (54).

Noví členové rady se v následujících letech budou podílet například na rozhodování o tom, jestli mají vzrůst úrokové sazby, a tím pádem podraží úvěry. Budou se zároveň snažit zabránit tomu, aby na realitním trhu vznikla bublina nebo aby skokový růst cen znehodnotil úspory domácností.

Proč by měl do rady ČNB zamířit zrovna Michl, je otázkou. Nabízí se však vysvětlení, že by za jeho nominací mohla stát dohoda mezi premiérem a prezidentem ohledně velvyslaneckého postu v Číně.

Jak informoval před několika týdny deník MF Dnes, guvernér ČNB Jiří Rusnok prý při jednom z rozhovorů s prezidentem České republiky Milošem Zemanem mluvili i o tom, že na konci listopadu vyprší druhé funkční období právě Vladimíru Tomšíkovi. Rusnok měl před prezidentem zmínit Tomšíka jako možného adepta na velvyslanecký post v Číně. Zemanovi se podle MF Dnes tato myšlenka zalíbila natolik, že ji následně konzultoval s premiérem Andrejem Babišem. I ten byl údajně pro s tím, že by v takovém případě mohl navrhnout do bankovní rady ČNB nějakého svého člověka. Možnost toho, že by se z Vladimíra Tomšíka stal velvyslanec v Pekingu, je skutečně vysoká. „Je to docela pravděpodobné. Alespoň hrad ho (Tomšíka – pozn. red.) dost tlačí. Ještě to ale neprošlo vládou,“ sdělil LN zdroj z diplomatických kruhů.

Popularizátor ekonomie

Aleš Michl, který dlouho pracoval jako finanční analytik, je brán také za popularizátora ekonomie. Dokonce několik let během vlastních studií působil jako novinář v Hospodářských novinách. Platí přitom za člověka, který umí věci jednoduše popsat, aby je pochopil každý. Na druhé straně si ale s jejich vyzněním nedělá vůbec těžkou hlavu. Zatímco to, že volba padne právě na Aleše Michla, je velmi pravděpodobné, další jméno je více zahaleno tajemstvím. Podle zjištění LN se v českých politických a finančních kruzích skloňují zejména tři jména.