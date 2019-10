Dokonalý kabát

TALK OF THE TOWN

Místo: Praha - španělský obchod s tzv. street-fashion oblečením. Muž si ve výloze prohlíží reklamní plakát. Je na něm rozesmátý mladík v perfektně padnoucím podzimním kabátu. Muž jde do prodejny, aby vyhledal v regálu identický kabát. Zaujal ho perfektně padnoucí střih, který na figurantovi nevypadal jako krabice od bot, ale kopíroval linii boků.

Muž nalézá na ramínku hledaný kus oblečení. Porovnává ho s plakátem. Odchází do kabinky nadšen.

Muž stojí zklamaně před zrcadlem. Ač konfekční postavy, kabátec na něm visí jako krabice od bot.

Muž své Ženě (pracující v reklamě): „Jak je proboha možné, že na té fotce to vypadá výborně, a na mně, jako bych to dostal po dědovi.“

Žena: „Miláčku, nechci ti brát iluze, ale při focení té reklamy se to většinou modelovi zezadu zabere a přicvakne mnoha kolíčky na prádlo.“ Trochu to připomíná komunistickou prezenční službu, v níž záklaďáci před návštěvou ministra obrany natírali trávu nazeleno a pneumatiky načerno. Rozdíl je v míře dobrovolnosti, s níž jsme žili svůj život ve lži tehdy a nyní.

Dnešní kašírovaný život ale na sebe bere tolik sofistikovaných podob, že ne každou je snadné odhalit. Hypermarkety nemusejí nabízet chutná rajčata. Iluzi dokonalé barvy obstará speciální osvětlení, pod nímž i vodnatá rajčata - chudinky či moučná jablka neurčité barvy vypadají jako zelenina z přehlídkového mola.

Zákazníci s nadváhou zase nemusejí zoufat v obchodě s oblečením. Jde o jediný moment iluze, které musejí (a chtějí) podlehnout. Prohlédnou se v zrcadle a jsou přesvědčeni, že je daný kus oblečení z provenience Něco Und Něco dělá hubenější. Co na tom, že řetězec s jejich pocity dávno počítal a pořídil si do zkušebních kabinek zeštíhlovací zrcadla. Iluze nemusí trvat věčně. Stačí pár minut cesty od kabinky k pokladně.

„V reklamním slangu se tomu říká ,aspirační rovina‘,“ dodává můj oblíbený glosátor downtown sloupků, reklamní manažer Jakub Horák. „V aspirační rovině jsme všichni hezčí, máme bělejší zuby, harmoničtější vztahy a samozřejmě i hezčí byty díky stavebnímu spoření. My - tvůrci reklam - jsme ale o takovou iluzi ochuzeni. Víme dobře, jak vypadal smetanový jogurt nebo modelka s dokonalou pletí předtím, než ve studiu reklama prošla barevnou korekcí. Snad proto spousta lidí z branže dává přednost značkám, pro které nepracuje. Tam ještě mohou doufat.“ Aobchod s iluzí má náskok. Dávno si vytvořil armádu nových řemesel, bez jejichž profesionality by iluze nebyla dokonalá. Taková profese food stylisty je modelovým příkladem. Televizní reklama potřebuje přenést do domácností iluzi dokonalosti vonícího rohlíku, s kterým ráno zkonzumujete značkový jogurt. A aby takový rohlík na obrazovce vypadal perfektně -téměř jako Matka všech rohlíků, potřebuje produkce řemeslníka, který rohlíky načančá. Špičková trenérka food stylistů Američanka Karen Temple, vyučuje, jak podvádět smysly: „Cílem je vytvořit image, který vypadá čerstvě, jako by byl zrovna přinesen z kuchyně. Schopnost food stylisty dodržet zadání, přestože jídlo během natáčení leží i hodiny, je umění i věda. K arzenálu nástrojů, kterými se ,spravuje‘ natáčené jídlo, když nemá dobrou barvu či konzistenci, patří jednak běžné nože, ale i malířské štětce, skalpely, umělecká barviva či kosmetické rozprašovače.“

A tak je logické, že se na fotografiích přikrašlují i politici. Před dvěma týdny francouzský časopis Paris Match uveřejnil fotografii prezidenta Nicolase Sarkozyho, jak pádluje se synem v kánoi. Originální foto zachytilo Francouze s vyvaleným špekem. Prezidentovi nakloněný magazín však tukový polštář vyretušoval. Inu, jak říká jeden můj přítel své manželce: „Život není Photoshop, miláčku.“