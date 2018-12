Evropa se vyvíjí opačným směrem, než předpovídali britští euroskeptici

Otázkou není, jestli má být Evropská unie více, nebo méně centralistická, ale jestli budou členské státy schopny dodržovat její pravidla, domnívá se bývalý polský ministr zahraničí Radosław Sikorski. Rozhovor s ním pro sobotní LN připravil Robert Schuster.

LN: Jak byste popsal současnou situaci Evropské unie?

Stále ještě nejsme za vodou a čelíme potížím, nicméně v posledních letech Evropě pomohl ekonomický růst. Takže situace se vyvíjí zcela opačným směrem, než například předpovídali britští euroskeptici.

Nejenže jsme nezkolabovali, ale byli jsme na rozdíl od Britů lepšími vyjednávači. Evropa má v této chvíli spíš problémy ústavní povahy, související s její optimální strukturou. Máme ale šanci vyřešit to za pochodu.

LN: Na jaře příštího roku se budou konat volby do Evropského parlamentu, jimž je přisuzován klíčový význam. Očekáváte, že po nich bude Evropa rozdělenější?

Především lituji toho, že jsme propásli příležitost rozdělit křesla v Evropském parlamentu, která byla dosud vyhrazena britským zástupcům, pro nadnárodní kandidátky. Prostě aby je mohli svým hlasem podpořit občané v celé Evropské unii.

To byl jeden z návrhů z dob, kdy jsme jako ministři zahraničních věcí reflektovali situaci v Unii. Díky nadnárodním kandidátkám by poprvé vzniklo politické těleso, jehož členové by nemluvili pouze za své státy, ale za Evropu jako celek.

Dnes je situace taková, že všechno pozitivní, co se v EU povedlo, si pro sebe reklamují národní vlády, za všechno, co se nepovedlo, může Brusel. Komise se chová jako státní úřad bez tváře, proti němu stojí populisté. Ale já se ptám: „Kdo obhajuje Evropu?“ Pokud to nikdo neudělá, povede to k situacím, jako je brexit.

To byl přece ryze britský problém, kdy po desítky let tloukli Evropskou unii a nikdo jim v tom neodporoval. Ano, populistické nebezpečí v současné sedmadvacítce je velké, stejně jako pokušení opakovat postup Nigela Farage, který bojoval proti Evropské unii za evropské peníze.

LN: Jak tomu ale chcete zabránit? Nejenom v Británii, ale i jinde v Evropě je veřejnost zásobována informacemi o řadě absurdních rozhodnutí z dílny EU, populisté pouze zvedají témata, která leží na ulici...

Jsem přesvědčen, že bychom měli v­Evropském parlamentu dělat totéž co na národní úrovni a požadovat po poslancích slib věrnosti. Nikdo nemá zpochybňovat jejich mandáty, ale pokud budou chtít obsadit křesla a získávat za svou práci peníze, měli by být věrni instituci, v níž budou působit.

Mělo by to být naprosto samozřejmé, protože v opačném případě tam budou sedět lidé, kteří budou chtít EU rozbít a paralyzovat ji. Nezapomínejme, že parlament má obrovské pravomoci, může vetovat rozpočet, Komisi, smlouvy. A ono stačí, když se třeba nebude dělat nic, aby to EU ochromilo.