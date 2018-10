Experti: Maturita není pro každého, neúspěšných studentů přibývá

PRAHA Už sedm let musí studenti podstupovat státní maturity. Letošní podzim ale může přinést klíčové změny. Ministerstvo školství začalo řešit, jak maturity promění. Odborníci resortu vzkazují: Nejdříve se podívejte, kdo u ­zkoušky propadá.

„Co budu dělat, když ,rupnu‘ u maturity?“ ptá se téměř každý student mířící ke zkoušce z ­dospělosti. Rok od roku se bohužel do této situace dostává stále více z­ nich.



Na začátek proto trochu čísel: Před pěti lety v řádném termínu nezvládl odmaturovat každý desátý, letos téměř každý pátý student. Problém nečiní maturantům jen počty, i když v těch dosahují skutečně nejmenšího úspěchu.

Studenti mají celkem tři pokusy, aby získali maturitní vysvědčení. Z těch, kteří šli maturovat v ­září, letos nezvládlo matematiku až 60 procent. Anglický jazyk zkazil každý druhý.

Tisíce zcela bez maturity

A teď ta nejsmutnější čísla. Od roku 2011, kdy státní maturita odstartovala, zkoušku ani na třetí pokus nezvládlo 23 748 žáků.

Podle řady odborníků si tak nyní musí kromě studentů položit zásadní otázku i ministerstvo školství, potažmo stát: Jaký typ studentů u maturity vlastně propadá a musí mít maturitu každý?

„Devadesát procent z nich má studijní problémy. Na konci čtvrtého ročníku nemají uzavřenou klasifikaci, nemohou tedy k jarnímu termínu maturity. Nemusí to být špatní studenti, ale většinou tomu tak je,“ popisuje maturanty z podzimního termínu Jiří Zajíček, předseda Asociace středních průmyslových škol. Někteří studenti to dopracují až k třetímu termínu: „To jsou velmi slabí studenti. Část látky během čtyř let studia zvládli, komplexní zkouška je ale pro ně problém.“