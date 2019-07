Foldyna: Kellnerova slova mě překvapila. Máme společné některé životní hodnoty

PRAHA Poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna souzní s politickými názory nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. „Má stejné názory, jako mám já,“ libuje si politik ze severu Čech.

LN: Na svém Facebooku jste poděkoval Petru Kellnerovi za jeho slova ve výroční zprávě PPF, v níž komentoval tuzemskou i evropskou politiku. Co vás na Kellnerově vyjádření zaujalo?

Překvapilo mě, že se vyjádřil k politice a k dění v Evropě. Pozastavil se nad ztrátami hodnot, nad evropskou vlnou neoliberalismu a – řeknu to tvrdě – až neomarxistickými postoji k věcem, jako jsou vlast, rodina či biologická identita. Zaujalo mě, že podnikateli jeho rozměru takové věci vadí.

LN: Proč se podle vás Kellner vyjádřil k politice zrovna nyní?

Netroufnu si odhadovat. Pan Kellner je podobná generace jako já, řadu věcí vnímáme jinak než stávající generace. Jsem rád, že i v byznysu, navíc v tom globálním, existují lidé, kteří vnímají a poukazují na důležité hodnoty. Prezident USA Donald Trump byl nejdříve podnikatel, posléze dospěl do politiky a ke konzervativním hodnotám. V USA je ten střet ještě tvrdší. Mému známému se teď vrátily děti z Ameriky a vyprávěly, jak se učí o 32 pohlavích.

LN: Když zmiňujete Trumpa, měl by podle vás Petr Kellner vstoupit do politiky?

To si panu Kellnerovi netroufám doporučovat.

LN: A vy byste ho v ní rád viděl?

Jsem rád, že některé pohledy na život a tradiční křesťansko-židovské hodnoty vnímá stejně jako já, a co vím, i celá řada jiných lidí. To je silný argument i v politice. Sice se teď politicky vyjádřil, nemyslím si však, že by šel do aktivní politiky. Proč by to dělal?

LN: Je Kellnerovo vyjádření upřímným politickým projevem, či spíše pragmatickým krokem v rámci byznysu?

Jeho proslov má odezvu, četl jsem komentáře novinářů. Kellner nemusí vstupovat do politiky přímo, pouze dává najevo vlastní názor, což může mít vliv na řadu lidí. A také na ekonomiku. Společnost se rozdělila, je navzájem agresivní. Neoliberálové se tváří jako ztělesnění pravdy a lásky, ve skutečnosti by však byli nejraději, kdyby mohli své názorové oponenty umlčet a vystříhat ze sociálních sítí. Podívejte, jak z Facebooku vymazali Tommyho Robinsona (britský krajněpravicový aktivista – pozn. red.), to už je vrchol, co všechno se může dít.

LN: Mě zajímá, nakolik je Kellnerův politický projev motivovaný čistě chutí podělit se o názor...

Podle mě je to motivované tím, že chce světu něco říci. Nemyslím si, že je to nějak zásadně orientované na jeho byznys.