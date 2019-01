Házel lahve na policisty, dostal podmínku. Teď chce do europarlamentu za komunisty

Praha Na kandidátce komunistů pro blížící se volby do Evropského parlamentu mu patří třetí příčka. Třicetiletý Arťom Korjagin, který do Česka přišel v­ roce 1994 s matkou z Petrohradu, má přitom pestrou minulost. Za vrhání lahví na policisty na summitu zemí G20 v Hamburku v roce 2017 byl odsouzen podmínečně k 18 měsícům vězení.

Díky tomu prý pochopil, že násilím ničeho nedocílí. Dal si přihlášku do KSČM a­ spoluzaložil družstevní bistro, které zaměstnává lidi po výkonu trestu. Teď by chtěl své zkušenosti zúročit i­ v Evropě a strana mu dala zelenou. „Je to v Praze výrazná postava. Odpovídá mé představě mladého člověka, který má něco praktického za sebou,“ vysvětluje volbu lídryně komunistické kandidátky, europoslankyně Kateřina Konečná.

Několikery prohrané volby donutily komunistickou stranu ke změně strategie. Pod heslem KSČM – Česká levice společně začala nasazovat mladé kandidáty. Slibuje si od toho lepší volební výsledky. „Evropa si zaslouží hledání nových cest, respekt k názorům občanů jednotlivých členských států. Mladí lidé dávají záruku neotřelých nápadů i energie prosadit je,“ věří „rudá“ poslankyně Miloslava Vostrá.

Z demonstrací v Hamburku (na snímcích není Arťom Korjagin):



Arťom Korjagin do strany vstoupil poměrně nedávno. „Byl jsem poslušný volič sociální demokracie a ­vnímal jsem ji jako stranu, která brání mé zájmy zaměstnance a­ stojí na mé straně. V té době začala eskalovat uprchlická krize, my jsme to v okolí řešili a začalo mi docházet, jaké má sociální demokracie limity. Nemá řešení pro globální problémy,“ vysvětluje svůj přesun do komunistických řad Korjagin.

Postupně se začal zajímat o levicové směry a získal dojem, že se většina stran snaží řešit důsledky problémů, ale nejde po příčinách. To ho dovedlo do komunistických organizací, kde se začal více angažovat.

„Časem jsem i tam začal narážet na limity těchto organizací a přišlo mi, že jsou hodně subkulturní, uzavřené a nemají přesah k široké veřejnosti,“ popisuje cestu k vyplnění stranické přihlášky. Podle trvalého bydliště byl přijat do buňky KSČM v Praze 10, kde si pochvaluje vedení a mluví o štěstí, že se dostal právě tam. Dodává, že může uplatnit zkušenosti s ­propagací a pořádáním akcí.

Přesto má ke své nynější straně výtky, především mu přijde málo radikální. „Měli bychom více přicházet s vizí lepšího světa – budoucnosti, která bude reálně demokratická a svobodná,“ říká s ­tím, že přestat něco kritizovat by bylo nemarxistické.