Historické zjištění: Kundera se stal v 70. letech cílem tajné operace. ‚V péči‘ StB byl 8 let

Praha Elitář. Tímto krycím jménem nazvali důstojníci komunistické Státní bezpečnosti (StB) svazek, který 6. září 1971 zavedli na „pravicového spisovatele“ Milana Kunderu, který v pondělí oslaví 90. narozeniny. Nebylo to poprvé, co se spisovatel dostal do hledáčku StB: prověřovala ho již v letech 1959–1962 a 1968.

Kundera byl za své aktivity v letech 1967–1969 vyloučen z komunistické strany a vyhozen z FAMU, kde přednášel srovnávací literaturu. Přestože se po roce 1969 nijak politicky neangažoval, StB jej vedla na seznamu nepřátelských osob 2. kategorie.

Svazek Elitář, který má v digitalizované podobě 2374 stran, nebyl doposud historiky zkoumán. Obsahuje svědectví o nevšední pozornosti, kterou tajná policie Kunderovi věnovala do roku 1979. StB spisovateli odposlouchávala telefon, četla jeho poštu a později také instalovala v jeho bytě prostorový odposlech.

Minimálně jednou také provedla tajnou prohlídku jeho bytu, během níž si ofotografovala nejen jeho rukopisy, ale i vkladní knížky. Navíc kolem spisovatele rozprostřela hustou síť svých spolupracovníků, kteří ji informovali nejen o jeho politických postojích a stycích s cizinci, ale i soukromých záležitostech. Mezi informátory StB byli i lidé, kterým Kundera důvěřoval, například hudební skladatel Jiří Matys (krycím jménem Osyka) nebo spisovatel Josef Nesvadba (krycím jménem Autor).

V roce 1975 dostal Kundera povolení k dvouletému pobytu ve Francii, kde získal místo hostujícího profesora na univerzitě v Rennes. StB doufala, že se spisovatel na Západě zapojí do „protistátní činnosti“ a ona jej pak bude moci zbavit občanství. Opatrný Kundera jí však k tomu nedal žádnou záminku. Proto tajná policie spustila rafinovanou zpravodajskou hru, jejímž cílem bylo Kunderu přesvědčit, že mu po návratu do vlasti hrozí trestní stíhání.

Kundera byl státního občanství zbaven v roce 1979 poté, co ve Francii vydal Knihu smíchu a zapomnění a poskytl několik rozhovorů, v nichž se vyjadřoval kriticky k poměrům doma. Občanství mu nikdy nebylo vráceno, což se loni stalo i předmětem jeho soukromého rozhovoru s premiérem Andrejem Babišem.