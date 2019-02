Huawei a úřad spolu nemluví. Firma jednala nekorektně, tvrdí kyberstrážci

PRAHA Od poloviny loňského prosince jsou čínská firma Huawei a­ český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v ostrém střetu. Úřad vydal varování, kvůli kterému společnost přichází o klienty z veřejné správy. Přestože každá strana sporu mluví o té druhé, spolu nikdy nehovořily. NÚKIB se schůzce brání s odvoláním na varovnou zkušenost.

„Prvotní aktivita ze strany vedení Huawei, ohledně setkání s ředitelem NÚKIB Dušanem Navrátilem proběhla velmi nestandardně a nekorektně. Na základě uvedeného byly další postoje zástupců úřadu ostražitější,“ sdělil LN mluvčí kyberstrážců Radek Holý. Kdo a co nestandardního a nekorektního provedl, neupřesnil.



Huawei připouští, že se kontakt navázat pokusila, a to poté, co 17. ­prosince úřad vydal varování, že předmětné čínské výrobky nejsou bezpečné. Odmítá ale, že by se úchýlila k nekorektní akci. „Společnost Huawei v oficiálním dopise z 2. ledna, podaném přes datovou schránku požádala o osobní schůzku, žádost byla odmítnuta a­ NÚKIB nám 14. ledna sdělil, že preferuje písemný styk z důvodu citlivosti celé záležitosti,“ řekl LN mediální zástupce firmy Filip Matys.