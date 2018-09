Jádro ČEZ v Temelíně a Dukovanech ohlídá firma z líhně exministra Bárty

PRAHA Ještě před pár lety platila za symbol obávaného „špiclování“ v ­politice, dnes je favoritkou na ostrahu jaderných elektráren v ­Dukovanech a Temelíně. Bezpečnostní agenturu ABL, dnes Mark2 Corporation (M2C), kterou založil někdejší šéf vládní strany Věci veřejné Vít Bárta, dělí jen krůček od získání lukrativní smlouvy od polostátní společnosti ČEZ.

Firma předložila podle ČEZ nejlepší nabídku do tendru s odhadovanou hodnotou 650 milionů korun. Má to však háček – proti výsledku se odvolala společnost Group4S Secure Solutions (G4S), která hlídá tuzemské jaderné bloky dvacet let a v nynější soutěži se umístila až za M2C.



„Naše nabídka skončila po vyhodnocení ve druhém kole na druhém místě, i když po prvním kole tendru byla na prvním místě a­ přestože jsme za své služby nabídli cenu zhruba o sto milionů korun nižší než konkurenti,“ uvedl pro LN ředitel G4S Peter Žipaj. Zároveň se podivil nad tím, že M2C nemá pro práci na jedněch z ­nejstřeženějších míst v ­Česku bezpečnostní prověrku. Podle G4S si ji zajistila prostřednictvím subdodavatele. Žipaj tvrdí, že to je v ­rozporu se zákonem, neboť tuto povinnost nelze prokazovat pomocí třetí strany.

ČEZ ani M2C se k tendru nechtějí vyjadřovat, a to ze stejného důvodu. „Výběrové řízení dosud nebylo ukončeno. Aktuálně probíhá vypořádávání námitek. Do ukončení bohužel není možné poskytovat žádné bližší informace,“ napsal mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Vlastníkem M2C je firma Mark2 Corporation Investment SE, v níž je předsedou představenstva Bártův bratr Matěj. V dozorčí radě sedí jejich matka Jiřina Bártová.