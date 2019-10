Jako záskok se ujal i Trojan

Víc než derby se Spartou nebo Slavií. Tak vnímají fanoušci Bohemians 1905 souboj se střížkovským rivalem, na který čekali ve Vršovicích tentokrát marně.

PRAHA Na každém kroku jste na stadionu u Botiče poznali, že se neschyluje k obyčejnému ligovému zápasu, i když na všech oficiálních materiálech zůstal soupeř fotbalistů Bohemians 1905 skrytý pod označením hosté. Oficiální název střížkovského klubu Bohemians Praha respektovali domácí jen na oficiálním zápisu se sestavami.

Prestiž zápasu se projevila doslova všude včetně rozšířeného sortimentu občerstvení. Zájemcům se u jednoho ze stánků servíroval smažený kapr jako vzkaz pro šéfa hostujícího klubu Karla Kapra. „Přes emotivní náboj lidé nepřišli se sprostými transparenty. Všechno proběhlo v rovině recese,“ pochvaloval si ředitel domácího klubu Lukáš Přibyl.

Zrovna když se v kotli dal do pohybu transparent s rybou plavající hlavou vzhůru, začala na ochozech růst nervozita. Z šatny totiž vyběhl pouze domácí tým. Po několika dalších minutách bylo jasné, že se k němu hosté na trávníku nepřipojí. „Spíš jsme se báli, jestli to není ze strany soupeře nějaké šméčko, kterým by nás chtěl dostat dolů. Na nás byl velký tlak, od Střížkova se nic nečekalo,“ popsal momenty nejistoty trenér Pavel Hoftych.

Velmi rychle se situace vyjasnila. Ve střížkovské šatně si fotbalisté začali rychle zouvat kopačky a chystat se na cestu ze stadionu. U jediné únikové cesty na ně čekaly skupinky skandujících příznivců v zelenobílém. Až na pár letících kelímků od piva proběhl úprk neoblíbeného soupeře z vršovické „jámy lvové“ v klidu.

Pokojně přijali zprávu i ostatní ze 7500 fanoušků. Nikomu zvlášť nevadilo, že zaplatil za fotbalovou show, která se vůbec nekonala. „Každý utratil až 200 korun za vstupenku, k tomu něco za občerstvení. Z pohledu fanoušků i naší filozofie je to škoda,“ litoval Přibyl.

Narychlo alespoň vznikl náhradní program. Do zápasu zelenobílých proti zelenobílým v rozlišovacích vestách se zapojil nejen trenér Hoftych, ale třeba také herec Ivan Trojan, jeden ze nejvěrnějších příznivců domácích.