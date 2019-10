Janeček v ČT plánuje propouštět. I ředitele

PRAHA Staronový ředitel České televize Jiří Janeček chce zpřehlednit a zlepšit řízení veřejnoprávní instituce a ušetřit. Na základě dobíhajícího personálního auditu od společnosti Deloitte proto ještě letos hodlá propouštět, a to i pracovníky na nejvyšších postech. Včera to řekl na schůzi kontrolní Rady ČT.

„Razantnější kroky se projeví ještě do konce tohoto roku,“ předpokládá Janeček. Kromě něj vedení ČT tvoří celkem třináct ředitelů. Právě za personálně přebujelý top management byl Janeček kritizován před červencovou volbou, kdy funkci obhájil na dalších šest let. Veřejnoprávní televize letos zaměstnává 2950 lidí, před šesti lety, kdy ji Janeček přebíral, to bylo 2732. Počet hodin výroby na jednoho zaměstnance se ale od té doby zvýšil – z 2,7 na letošních 4,75.

I tak Janeček ve svém kandidátském projektu slíbil „optimalizaci zaměstnanosti“ a po volbě prohlásil, že se dotkne „všech struktur“. Do roku 2015 přitom chce v televizi ušetřit až 4,5 miliardy korun.

Letos má hospodařit vyrovnaně s rozpočtem 7,3 miliardy, v prvním pololetí to bylo 3,3 miliardy. Většinu příjmů (letos 5,8 miliardy) tvoří koncesionářské poplatky.