Jourová varuje před technologickým vazalstvím unijních zemí: Nedopusťme, aby nás Čína vypnula

PRAHA Po síti páté generace bude internet běhat jako gepard, čímž se posunou horizonty digitální ekonomiky. Zároveň ale poroste zranitelnost dat, lidí a států. Eurokomisařka Věra Jourová, pod niž spadá také digitální bezpečí, proto míní, že Unie musí mít ramena, když dojde na čínského zájemce o dodání 5G sítí – firmu Huawei.

„Platí‚ já pán – ty pán‘. Vůči Číně je to naprosto jasný požadavek reciprocity. Pokud bychom se měli dostat do situace, kdy nás Čína může vypnout v životních funkcích kritické infrastruktury, ale my jí to udělat nemůžeme, je asi někde něco špatně,“ říká Jourová v rozhovoru pro LN.

Na doporučení Evropské komise si mají členské země udělat zevrubnou analýzu rizik a dospět k témuž: „Že přípustné riziko se blíží nule. Budeme světu ukazovat zuby,“ dodává.

Eurokomisařka včera vystoupila i na pražské mezinárodní konferenci, jejímž tématem byla IT bezpečnost v době, kdy se život čím dál víc odbývá ve světě jedniček a nul. Nejde jen o to, co na sebe bezelstně prozradí webům běžný uživatel, na síť se přesouvá i správa země. Přes řízení nemocnic či dopravy až po chod elektráren.

„Od vysokorychlostních technologií se čeká, že stimulují hospodářský růst, inovace a blahobyt. Již dnes chráníme sítě proti špionáži, kyberzločinu a průmyslové systémy před napadením. Ochranou sítě 5G budeme chránit strukturu společnosti, schopnost rozvíjet se, nebo dokonce existovat,“ uvedl na konferenci premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) dodal, že hackerský útok na zrychlených sítích bude mít sílu paralyzovat stát a firmy. Proto jsou otázky bezpečnosti na prvním místě.

Debatu zjitřila nedávná návštěva prezidenta Miloše Zemana v Číně, kde českou neochotu otevřít kybernáruč nazval „vzteklým červeným kouskem uprostřed Evropy“ a za Huawei se přimlouval.