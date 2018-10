Dal tvář škodovkám. Moje práce u BMW se projeví až za pár let, říká Kabaň

Paříž Jozef Kabaň se v Česku proslavil především coby šéfdesignér domácí automobilky Škoda. Když před rokem přestoupil do BMW, vzbudilo to velký rozruch. V novém působišti se sice už zabydlel, ale na jeho vlastní výtvory se značkou BMW si budeme muset ještě počkat. Index zjišťoval, co pro Kabaňe zásadní životní změna znamenala a kam chce s BMW směřovat.

Dal zcela novou tvář vozům Škoda, díky čemuž se teď dají vozy české automobilky jasně rozeznat a odlišují se od ostatních. Vloni ale ze Škodovky odešel a teď je Jozef Kabaň už více než rok šéfdesignérem u BMW. Poprvé se tak ve své profesionální kariéře vydal mimo koncern Volkswagen. U BMW bude hledat cesty, jak navázat na tradici a přitom rozvinout znaky technického pokroku, ve kterém BMW patří k nejlepším na světě.

LN: 365 dní u BMW. Jaké byly?

Je to skoro na den přesně. Třetího nebo čtvrtého října jsem začínal... Pestré, velmi pestré. Musím ale říci, že to není z hlediska změny z místa na místo nic nestandardního. Já už jsem těch změn měl pár za sebou, takže jsem tak trochu věděl, do čeho jdu. Ale samozřejmě to krásné na změně je, že je to trošku jiné než člověk očekával. A proto říkám, velmi pestré.

LN: Těch vašich kariérních změn bylo dost, ale vždy byly v rámci jednoho týmu. Tohle bylo úplně něco nového. Co jste po nástupu do BMW udělal jako první věc?

Potkal jsem se s týmem lidí a postupně jsem procházel celý tým, abychom se poznali. Prohlédl jsem si všechna auta, vše, co bylo do té doby udělané, s týmem jsme si dali dohromady spoustu termínů. Začátek je asi takový, že člověk první měsíce víceméně nabírá informace a nějakým způsobem si je třídí a ukládá k tomu, s čím sám přichází.

LN: Překvapilo vás v novém působišti něco?

Až tak velké překvapení tam nebylo. Samozřejmě BMW nepatřilo mezi značky, kde bych znal hodně lidí. Je to pro mě zajímavá zkušenost a nějaké velké překvapení tam nebylo. Je nádherné vidět, s jakými technologiemi a jakými věcmi se zabývá BMW. Ale každá značka má nějaké svoje. V principu se dá říct, že to všechno je velmi zajímavé.

LN: Když přijdete jako nový šéfdesignér, po jaké době dokážete v této pozici něco ovlivnit a v praxi změnit na autě? Co třeba nové BMW řady 3, které jste představili zde v Paříži. Je v něm už nějaký váš vklad?

To jedině, že bych si v ní něco zapomněl (smích). Samozřejmě, že ne. To auto už bylo v době mého nástupu dávno mimo dosah, vývoj už se jen dokončoval. Vliv na produkty začíná samozřejmě už na začátku, ale projeví se to až v průběhu času. Rozdělit to můžeme na dvě větve pohledu na věc. Na vliv, kdy jen něco doplňujete nebo jemně dolaďujete, anebo vliv na produkt od začátku. Ten od začátku samozřejmě trvá pár let, než bude viditelný. A ten běžný vliv na vývojové nebo detailní věci, ten se odrazí také až v průběhu. Trvá to zhruba dva a více let.

