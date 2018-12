Jsou vzdělaní, podnikají a nové byty kupují po desítkách. Česko objevila nová generace Rusů

Praha „Původně jsem chtěla jet studovat do Anglie, jenže tam to bylo moc drahé a v té době se přestěhovali jedni známí sem. Oni mi zjistili, že Karlova univerzita je dobrá, je uznávaná, a že když budu studovat v češtině, tak je to navíc i zadarmo,“ vypráví Ruska Naďa, která dnes pracuje v nemocnici jako lékařka.

Naďa je typickou představitelkou nové generace Rusů, jež žije v Česku. Jsou jiní. Jiní, než by odpovídalo neinformovaným stereotypům a v řadě ohledů jiní než ostatní menšiny.

Podle statistických údajů Rusové patří k nejvzdělanějším komunitám. V kolonce vzdělání je u více než 43 procent z nich napsáno: vysokoškolské.

Jen malá skupina Rusů v Česku jsou zaměstnanci, častěji podnikají. Analýza Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, která uvádí i příběh lékařky Nadi, upozorňuje, že Rusové jsou po Češích druhým nejčastějším majitelem firem u nás. Dle společnosti Bisnode je v Česku registrováno přes 15 tisíc firem s ruskými majiteli. Ale především: nepřijeli do Česka kvůli krátkodobému výdělku – hodlají se tu usadit natrvalo.

Ti movitější žijí v západní Evropě. Zbohatlíci známí z lázeňských Karlových Varů či Teplic ztrácejí o Česko z různých důvodů zájem. Přesto u nás Rusů přibývá – většinou je možné je klasifikovat jako příslušníky střední třídy. Před deseti lety mělo povolení k pobytu 23 300 občanů Ruska, letos v červnu jich ministerstvo vnitra evidovalo už 37 303. Šedesát procent z nich si vybralo Prahu.

To se odrazilo na trhu s byty. „Značná část ruských investorů koupí několik bytů v novostavbě, a to v předprodeji přímo od developera,“ říká Jan Martina z M&M Reality. Na rozdíl od cizinců, kteří přijeli do Česka pracovat a potřebují bydlet, Rusové podle něj chtějí hlavně investovat. Výjimkou nejsou případy, kdy koupí deset bytů najednou.

„Rusové mají zájem o Prahu především proto, že se jim zde líbí, mají k ní historické vazby, město je v porovnání s některými jinými západoevropskými metropolemi velmi bezpečné, a navíc zde není tak velká jazyková bariéra,“ vysvětluje atraktivitu české metropole pro ruské občany Marcela Fialková, mluvčí developerské společnosti Central Group.

V pořadí druhou nejoblíbenější destinací jsou Karlovy Vary, vyhledávané byly též Teplice. Jejich popularita ale klesá. Zřejmě jsou pro Rusy již malé. „Zatímco z lázeňských měst Rusové ve velkém odcházejí, Praha je pro ně z investičního pohledu velmi lukrativní,“ říká Jan Martina, oblastní ředitel pro Prahu ve společnosti M&M Reality. A roste i zájem o Brno.