Kdyby zmizela socha u Stavovského divadla, nikdo by si toho ani nevšiml, říká nová pražská radní pro kulturu

Praha Nová pražská radní pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví a cestovní ruch Hana Třeštíková (Praha sobě) říká, že veřejný prostor je to nejcennější, co máme, a odmítá, aby v Praze stály sochy jen proto, že je někdo daroval.

Slibuje transparentnost, pokud jde o rozdělování městských financí, a už změnila systém udělování účelových dotací, o nichž dosud rozhodovali jen politici. A říká, že noční život města je hodnota, se kterou se musí pracovat tak, aby se v něm dalo žít i bavit se.

LN: Jste spokojená s tím, jaké kulturní prostředí dnes nabízí centrum Prahy?

Příliš ne – a rozhodně chceme změnit vnímání Prahy jako levné „chlastací“ destinace. Musíme to udělat, i když už je v tomto směru takříkajíc za pět minut dvanáct. Praha je krásné město s unikátními památkami – a bohužel sem jezdí z velké části turisté, které nejvíc zajímá to, že se tu mohou opít. Jsou to partičky mladých, využívají levné lety, ubytují se v hostelu či v soukromí a obrážejí hospody. Připravujeme řadu opatření, hodně jsme se také inspirovali v zahraničí.

LN: V jakém stavu jsou budovy městských příspěvkovek? Je v úvaze nějaká rekonstrukce?

Čeká nás velká rekonstrukce vinohradského divadla. Ta je velmi drahá a bude se muset pečlivě promyslet. Budou se muset určit priority, přednost bude mít to, co je v havarijním stavu, takže na nějaké nové řešení transportu kulis asi v této fázi nebudou peníze. To je jeden z kostlivců, kteří na mě vypadli ze skříně, a nyní je třeba urychleně rozhodovat.

Hana Třeštíková

LN: Co veřejný prostor a pražské sochy? To je také dlouhodobě neřešený problém. Připadá vám správné, že se osazují sochy podprůměrných umělců, kteří svá díla městu darovali, jako je třeba Anna Chromy? Pokud ne, hodláte to změnit?

Veřejný prostor je to nejcennější, co máme, a to, že je něco zadarmo, není žádná hodnota. Avšak jedna věc je, co si myslí magistrát, druhá pak, co si myslí starostové městských částí. Za instalaci děl Anny Chromy může bývalý starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký a ještě předtím Jan Bürgermeister. V Praze 7 máme podobný problém s plastikou motýla na Ortenově náměstí, kterou čtvrti věnoval „významný“ argentinský umělec – a tehdejší starosta to posvětil. Je potřeba se starosty jednat. K tomu by nám měl pomoci Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, který vydal Manuál tvorby veřejných prostranství. Tam je jasně stanoveno, co je vhodné a co ne, jak sestavit komisi, která by se tím zabývala, a je tam i kapitola, jak se zbavit nechtěného. Máme také iniciativu Dvě procenta pro umění ve veřejném prostoru – pro ni jsem už jmenovala komisi odborníků. Ta by měla co nejdřív zasedat. Už jsou také vytipovaná místa, na která budeme vypisovat sochařské soutěže.

Památník Okřídleného lva.

LN: A zmizí tedy sochy Anny Chromy z centra Prahy nebo jiné nepovedené plastiky jako český lev na Klárově, který má být uctěním českých letců v Británii, ale amatérské provedení je spíš jejich potupou?

Je to velká potíž a musíme to probrat s městskou částí. Není jednoduché něco odstranit. Je dobré mít podnět nebo třeba petici, na jejichž základě lze přistoupit k řešení. Napadá mě, že kdyby socha u Stavovského divadla, kterou umělkyně recyklovala i v jiných městech, zmizela, nikdo by si toho ani nevšiml…