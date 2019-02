KSČM strká nohu do jaderných dveří. Poslanci se bojí, že chce dostavbu bloků východními firmami

PRAHA Dostavba jaderných bloků představuje jeden z nejdůležitějších tendrů současného Česka. Bude stát stovky miliard a země, jejíž firma zakázku získá, tu výrazně ekonomicky i politicky posílí. Do vysoké partie se nyní vložili komunisté.

Jejich šéf Vojtěch Filip převzal záštitu nad ojedinělou mezinárodní konferencí, která se zítra koná ve sněmovně a jejímž tématem je právě atomová dostavba. Fórum poprvé na jedno místo svede zástupce vlády, firmy ČEZ a možných dodavatelů.

Komunistická kuratela nad ostře sledovanou zakázkou vyvolala u vládních poslanců nervozitu. Hlavně proto, že KSČM neskrývaně razí, aby vláda koupila co nejlevněji a na geopolitiku nehleděla. Čili neupřednostnila západní zájemce.

„Očekávám tlaky z jejich strany ve prospěch dodavatelů ze států, k jejichž vládám má KSČM blízko,“ řekl LN poslanec Pavel Staněk (ANO). Ke kritice se přidal i zástupce druhé vládní strany. „O Filipově záštitě jsem nevěděl až do rozeslání pozvánek. Je to pro mě nepříjemné překvapení,“ uvedl Petr Dolínek z ČSSD.

Na případu čínského IT kolosu Huawei se ukázalo, že Česko začíná v tendrech zohledňovat i bezpečnostní faktory, které mohou převážit nad cenou. Proto někteří poslanci vnímají Filipovu zvýšenou aktivitu jako snahu vykolíkovat směr jaderného nákupu východním směrem; mezi zájemci je čínská i ruská firma.

Fórum pořádá hospodářský výbor a Filip není jeho členem. Ale díky tomu, že převzal záštitu, získal možnost na „vyprodané“ konferenci vystoupit s proslovem. Proč padla volba na něj, předseda výboru Radim Fiala (SPD) LN nezodpověděl. Jisté však je, že šéfa dolní komory se zeptat ani nezkusil, Radek Vondráček (ANO) LN sdělil, že ho nikdo neoslovil.

Aranžmá konference se nelíbí ani premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který bude na akci hostem. A to zvláště fakt, že se na místo sjedou zástupci nabízejících se dodavatelů. „Je to zvláštní a pro mě nestandardní,“ řekl LN.