Lék na bytovou nouzi: nový typ daně. Stát bude evidovat pozemky, kde se dá stavět, ale jež leží ladem

PRAHA Pod betonem či asfaltem končí více než 200 hektarů orné půdy ročně. Přitom skoro v každé obci jsou rozsáhlé plochy, které územní plány vyčlenily na stavbu. Jenže se tam nic nebuduje. Na jedné straně leží ladem pozemky, u nichž se počítá se zastavěním, na druhé se musí pro nové developerské projekty hledat prostor jinde a v Česku chybí desítky tisíc cenově dostupných bytů.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) proto uvažuje o progresivní dani z nemovitosti. „Reálně se odhaduje, že množství vymezených zastavitelných ploch v obcích a městech by při plném využití dostačovalo pro výstavbu pro téměř 30 milionů dalších obyvatel Česka. Bohužel plochy jsou mnohdy z různých důvodů nevyužity,“ sdělil LN Vilém Frček z tiskového odboru MMR.

Jsou to třeba případy, kdy si majitel drží pozemek spekulativně a čeká, až vzroste prodejní cena. Nebo si ho šetří pro potomky, aby si tam jednou založili domov. Stát momentálně nemá ani přehled, kolik takových míst je, ani nástroj regulace. Na evidenci už ministerstvo pro místní rozvoj pracuje, územní plány se převedou do digitální podoby a propojí se s katastrem nemovitostí. To je základ, aby se dala nasadit daň, shodnou-li se na ní politici – dnes na majitele parcel určených k zastavění žádná nedoléhá.

Uvažovaná progresivní daň by zohledňovala intenzitu využití pozemku nebo i budovy, případně jejich hodnotu. Tak to dělají například na Kypru. Ve Vancouveru zase zavedli daň z prázdných domů, aby se části města neměnily v mrtvé zóny, zatímco jinde ceny šplhají k nedosažitelným sumám. V Česku by se tak dalo regulovat ubytování typu Airbnb.