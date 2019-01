Ministr školství Plaga má namále. Mohl by ho nahradit Vokřál

PRAHA Zdálo se, že kalamitní sněhový příval a ucpaná dálnice D1 udělaly z šéfa resortu dopravy Dana Ťoka (ANO) kandidáta číslo 1 na ministerský odstřel. Jak ale LN zjistily, ve vládní sestavě se pohybuje podobně, ne-li více ohrožený druh.

Tři na sobě nezávislé zdroje z ­vládních kruhů, které si přály zůstat v anonymitě, uvedly, že namále má především ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga (rovněž ANO). Důvodem mají být názorové střety ohledně financování sportu.

Zdroje LN se shodují, že adeptem na uvolněné křeslo by byl bývalý brněnský primátor Petr Vokřál. Místopředseda hnutí premiéra Andreje Babiše patří k nejpopulárnějším politikům ANO. Loni v komunálních volbách sice zvítězil, nedokázal však vytvořit koalici a jeho klub skončil v opozici. Od té doby si vedení ANO láme hlavu nad tím, jak Vokřála využít. Premiér Babiš ani ministr Plaga na dotazy LN nereagovali. Ostatně právě Plagova nedostatečná komunikace je jedním z důvodů jeho slabé pozice.

Vokřál nástup na ministerstvo školství nevyloučil. „Toto je dotaz na pana premiéra. Omlouvám se. Nemyslím si za sebe, že aktuální,“ napsal LN politik, který se dosud věnoval především komunální sféře a v podnikání odpadovému hospodářství.

Babiš na Nový rok v­rozhovoru pro Českou televizi připustil, že v­následujících měsících nevylučuje změny ve vládě. Pokud k nim ale dojde, odehrát by se měly až na jaře – minimálně po březnovém sjezdu koaliční ČSSD. Bude rovněž otázkou, jakou strategii by premiér zvolil pro oznámení vládních změn. Výměny ministrů veřejnost zpravidla vnímá jako snahu o nápravu něčeho nepovedeného, což by vzhledem ke květnovým volbám do Evropského parlamentu nebylo voličsky příliš prozíravé.