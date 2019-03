Návrat manažera Langera. Exministr vnitra míří do vedení olomoucké organizace ODS

PRAHA Už v pondělí od 17 ­hodin večer se v olomouckém BAE centru sejdou delegáti krajské organizace občanských demokratů. Na programu stranické schůze bude zajímavý bod. Krajská buňka rozhodne, jestli ji napříště bude zastupovat Ivan Langer. Vicepremiér Topolánkovy vlády a bývalý ministr vnitra plánuje po devíti letech v ústraní návrat. Pokud ho delegáti sněmu zvolí, stane se členem regionální rady olomoucké ODS.

Informaci o Langerově nominaci LN potvrdil Martin Major, místopředseda krajské organizace a­ náměstek olomouckého primátora. „Hlavní motivací našich členů bylo, že Ivan Langer je organizačně, manažersky i komunikačně schopný. Politické ambice byly vyloučeny,“ uvedl v pátek Major. Langer podle něj neusiluje o návrat do politiky. Funkce v ­regionální radě je prý „manažerská a nijak vysoká“. Samotný exministr na dotazy LN nereagoval.



„Nehledejte za tím žádné spiknutí. Potřebujeme akorát schopného manažera, který nám bude pomáhat s organizačními věcmi a ­koordinovat činnost před primárkami v kraji a před sněmovními volbami,“ dodal Major.

Ivan Langer se z politiky stáhl v ­roce 2010. V parlamentních volbách sice ODS získala přes 20 ­procent, ale její místopředseda a volební manažer po 14 letech opustit poslaneckou lavici. Voliči tehdy v masivním měřítku využili kroužkování kandidátů z nižších pozic lístku. Jedničku olomoucké kandidátky Langera tak přeskočili Zdeněk Boháč i Radim Fiala, dnes místopředseda SPD. Langer skončil až na šestém místě a mimo sněmovnu. Za organizaci kampaně mu nicméně poděkoval Petr Nečas: „To, že Ivan Langer vedl nesmírně efektivní a­ nesmírně úspěšnou kampaň ODS, to, že řada z vás by si ještě před týdnem nevsadila na to, že sociální demokraté nevyhrají o­ šest, osm, nebo deset procent, je jasnou výpovědí o kvalitě takto připravené kampaně.“



S Langerem odešel i ostrý kritik politických konkurentů, který se nebál vypjatých debat ve sněmovně. Měl však za sebou i několik kontroverzí coby ministr vnitra. Po nástupu do funkce třeba zrušil finanční policii. Jednotka se specializovala na vyhledávání a­ zajišťování peněz zločinců. Nyní se přemýšlí o jejím obnovení.