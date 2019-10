Neumannová by vybrala plyšového lva

PRAHA Široká veřejnost má napomoci při výběru maskota pro lyžařské mistrovství světa v Liberci.

Prezidentka organizačního výboru šampionátu Kateřina Neumannová včera v Praze představila tři návrhy akademické malířky Dariny Polákové. První symbolizuje unikátní stavbu na vrcholu Ještědu, druhý plyšového lva a třetí veverku řítící se z kopce.

„Chtěla jsem, aby maskot co nejvýstižněji symbolizoval Českou republiku nebo přímo Liberec,“ vysvětlovala Neumannová.

Hlasy lze zasílat na stránky mistrovství www.liberec2009.com a lidé mohou zároveň připojit i své představy o jméně maskota.

„Do konce dubna by o maskotovi mělo být jasno,“ tvrdí Neumannová a dodává, že jí se nejvíce zamlouvá plyšový lev. „Docela by se dceři i hodil do pokojíku,“ usmívala se s tím, že nejraději asi vzpomíná na maskoty ze Salt Lake City -sněžného zajíce, stepního vlka a černého medvěda. „Lucka je má dodnes doma vystavené,“ hlásila.

Neumannová také připomněla, že maskota ještě bude muset schválit rakouská agentura APF. Právě s ní včera vedla bývalá olympijská vítězka složitá jednání o ekonomických záležitostech kolem maskota, jeho distribuce apod. Vítězný návrh bude představen společně s oficiální znělkou na květnovém kongresu Mezinárodní lyžařské federace v Jihoafrické republice.