Nevěřím, dokud syn nezavolá

ČEKÁ JE ŽIVOT V USA

MOSKVA/VÍDEŇ Pro rodinu propuštěného ruského vědce Igora Suťagina byl včerejšek dalším dramatickým dnem plným očekávání. Již 48 hodin vůbec neměli přehled, kde se jejich příbuzný nachází. Když ho naposledy navštívili v moskevské vazební věznici, říkal jim, že bude vyměněn za ruské špiony a přivezen do Vídně, více se však nedozvěděli.

Podle jeho advokátky Anny Stavické byl Suťagin viděn ve Vídni, kde se měl setkat s nejmenovaným britským důstojníkem. Byl ale skutečně v letadle směřujícím z Moskvy do rakouské metropole? A zamířil poté z Rakouska do Británie? „Vůbec nás nekontaktoval,“ uvedla pro agenturu Reuters Stavickaja. A rakouské ministerstvo zahraničí zachovávalo přísné informační embargo: „Nemůžeme potvrdit ani vyvrátit, že přijel.“

„Uvěřím, že je syn na svobodě, teprve až mi zavolá,“ citoval list The New York Times Suťaginovu matku Světlanu. „Jen čekáme na jeho telefonát, to je všechno, co nyní můžeme dělat,“ dodala. Matka ruského vědce také vůbec netuší, kde bude syn chtít žít po svém propuštění. Stejně tak je pro ní velkou neznámou, zda za Suťaginem do jeho cílové destinace přijede i žena s dcerami.

Podle světových agentur se letoun se čtyřmi propuštěnými vězni zastavil po cestě z Rakouska v Británii, ještě včera večer ale nebylo jasné, kolik lidí zde vystoupilo. Například u Alexandra Zaporožského bylo však jisté, že mířil rovnou do USA. Jak uvedla jeho právnička, ve Spojených státech žije jeho rodina a on už se těší na to, až se s ní po dlouhé době shledá. Rusové omilostnili celkem čtyři vězně – jeden byl vězněn kvůli špionáži pro americkou CIA, druhý měl vyzvídat pro Brity a třetí byl odsouzen za vlastizradu. Příčinu uvěznění čtvrtého muže ruské zdroje neuvedly, byl však odsouzen k dlouhému trestu.