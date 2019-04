Nová auta povinně i s hlídačem rychlosti. Brusel navrhl 15 prvků pro zvýšení bezpečnosti

PRAHA Černá skříňka podobná té, jakou mají letadla, měkčí čelní sklo, jež by tolik neublížilo chodci při střetu s vozem. Anebo takzvaný asistent rychlostních limitů, který důrazně upozorní řidiče, že by měl ubrat plyn, případně to za něj sám udělá. Evropská komise chce, aby automobily měly od roku 2022 povinně nové bezpečnostní prvky, jež předejdou nehodám, respektive omezí jejich následky.

„Na našich silnicích přijde každý rok o život 25 tisíc lidí. Naprostá většina nehod je způsobena lidskou chybou. Můžeme a musíme proti tomu něco udělat,“ vysvětluje důvody eurokomisařka Elżbieta Bieńkowská.



Evropský parlament nyní bude schvalovat návrh patnácti bezpečnostních prvků, které by se měly stát povinnou součástí výbavy nových vozidel. Ambice jsou podle Bieńkowské vysoké. „Můžeme dosáhnout podobných výsledků, jako když byly poprvé zavedeny bezpečnostní pásy,“ slibuje si komisařka.

Mnohé z navrhovaných prvků jsou již teď k dispozici za příplatek nebo tvoří součást luxusnějších vozů. Jde například o systém udržování v jízdním pruhu, hlídač únavy či automatické nouzové brzdění. Jiné, třeba povinná černá skříňka nebo měkčí čelní sklo, ovšem budou absolutní novinkou. Což platí i pro povinnou přípravu pro alkoholtestery, které by dostali do vozů hříšníci už v minulosti přistižení pod vlivem.

I proto panují obavy, že v důsledku zavedení nových bezpečnostních opatření automobily dále zdraží. Výrobci se k cenám vesměs nechtějí do schválení finální podoby návrhu vyjadřovat. Částečnou představu tak dávají jen současné ceníky automobilek – za některé v budoucnu povinné prvky se dnes totiž připlácejí i desítky tisíc korun.

Podle Bieńkowské se však investice z celospolečenského hlediska vyplatí: „Zvýšíme bezpečnost u všech vozidel a připravíme cestu pro propojenou a automatizovanou mobilitu budoucnosti.“