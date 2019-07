Obviněný podnikatel se začal bát o život. Horáček požádal o policejní ochranu

PRAHA „Tíží mě, že jsem neměl přistoupit na hru a na systém, který ve zdravotnictví léta funguje,“ přiznává v rozhovoru pro LN podnikatel Tomáš Horáček, který rozčeřil vody českého zdravotnictví. Uvázl mezi obviněnými v kauze cinknutých zakázek v pražských nemocnicích, přes půl roku strávil ve vazbě a až letos v lednu se rozhodl, že se policii přizná a rozkreslí podle něj „temný systém“ ovlivňování nemocničních zakázek.

Ve své výpovědi jmenoval vlivné postavy tuzemského zdravotnictví, jako například exposlance Marka Šnajdra, o čemž LN informovaly v několika článcích.

Ti, na něž ukázal, se brání a označují jeho slova za smyšlená. Horáčkova motivace promluvit je jasná: získat status spolupracujícího obviněného.

Nyní v rozhovoru pro LN vyjádřil obavy o svou bezpečnost. „Jednak jsem od března pod brutálním ekonomickým atakem. Některé mé firmy byly v mé nepřítomnosti vytunelovány či přepsány na bílé koně. Neštítí se ničeho, takže mám strach i o sebe a o rodinu. V této souvislosti se radím s advokáty i bezpečnostními poradci, jak zamezit dalším škodám,“ říká Horáček. Před několika dny požádal o policejní ochranu.

Co z toho, co se stalo, zpětně hodnotíte jako nejhorší a co byste už neudělal?

Tíží mě to, že jsem neměl přistoupit na hru a na systém, který ve zdravotnictví léta funguje. Chybou bylo to, že jsem, řekněme, rychle vyrostl. A to byl zlom. Když se začínaly dělat větší obchody a firmy měly více a více zaměstnanců, tak potřebovaly větší objem zakázek, a to vyžadovalo být v kontaktu s lidmi, se kterými bych asi teď už být nechtěl. Firmy, které se pohybují ve zdravotnictví a chtějí být úspěšné, občas musí dělat nějakou protislužbu, nemusí to být hned finanční plnění. Byla chyba na to od samého počátku přistupovat.

Co si máme pod slovem systém představit?

O zakázkách rozhodují ředitelé nemocnic nebo zřizovatelé. Mnohdy mají osobní zájmy nebo jsou tam zájmy vlivových skupin, které na instituce nebo zřizovatele působí. Skupiny spolu spolupracují, a aby se člověk dostal mezi ně, nutně musí s nimi být zadobře.

To znamená co?

Je to hodně o předávání kontaktů a informací. Ne vždy je to spojené s korupcí nebo pletichami, to bych určitě neřekl. Naše společnosti se zúčastnily mnoha zakázek naprosto transparentně a občas se stalo, že se někdo objevil snějakým požadavkem. Neříkám, že to bylo plošně, ale nebyla to úplně výjimka.