Opatrně s genotesty

David Brooks v New York Times (2. února) polemizuje se samotným Freudem. Totiž s větou velkého Sigmunda, že „staří lidé už nejsou učenliví“ a postrádají mentální pružnost (a proto je u nich obtížná léčba). Podle novějších studií to není pravda.

Jistě, některé schopnosti – jako krátkodobá paměť nebo umění rychle řešit matematické úlohy – s věkem upadají. Ale jiné nikoli, staří lidé si například pamatují emotivní události a jejich mozky se „reorganizují“, aby vyrovnaly vlivy stárnutí, píše Brooks. Nemusí se z nich nutně stávat morousové: tým Normy Haanové z univerzity v Berkeley došel v 50letém výzkumu náhodně vybraných Američanů k závěru, že se stářím stali společenštější, sebevědomější a vřelejší. Zdravě stárnou ti, kdo – zde Brooks cituje harvardského psychiatra George Vaillanta – se snaží pomoci a prospět mladším generacím; takoví mají i optimističtější pohled na život a lepší manželství.

V politice se to však neprojevuje. Podle Julie Isaacsové z Brookings Institution na každý dolar, který federální vláda vynakládá na děti, připadá sedm dolarů na staré. Brooks sní o tom, že by generace seniorů z idealistických důvodů žádala přerozdělení ve prospěch vnoučat: „Mají čas, energii a díky internetu i nástroj, aby se dali dohromady. Staří lidé – naše budoucnost.“ *** Magazín Spiegel vedl poněkud orientální rozhovor s afghánským prezidentem Hamídem Karzáím plný narážek, obřadností, nepřímých odpovědí a zámlk.

Když má popsat Obamovu politiku, Karzáí odpovídá vzpomínkou na George W. Bushe: To byl vztah! „Byli jsme v pravidelném kontaktu, otevřeně mluvili o problémech, probírali jsme i úmrtí civilistů. Moji ministři se účastnili videokonferencí s Bushovou administrativou.“ (O Obamovi mluví velmi chladně, pokud vůbec.)

Spiegel ho popichuje: Když jste nedávno mluvil v Londýně o smíření s Talibanem, uměl byste si představit, jak oficiálně přijímáte vůdce talibanců mullu Umara? „Mulla Umar je za prvé a především Afghánec a chci, aby se všichni Afghánci vrátili. Afghánistán je demokratická země, ale také islámská, a Taliban to ví.“ Usmíření je možné se všemi, kdo odmítnou terorismus a Al Kajdu. Další otázka: Proč by měl Západ dovolit návrat do Afghánistánu lidem, kterých se chtěl zbavit? „Protože se jich nezbavil. Teď musí být mír.“ *** Abraham Verghese na webové stránce měsíčníku The Atlantic 3. února varuje, aby se genetické testy zase tolik nepřeceňovaly.

Vychází z pokračování tzv. whitehallské studie z Velké Británie, jež vyšlo v lednovém čísle British Medical Journal. Vědci hodnotili testy jak genetických, tak i negenetických předpokladů pro cukrovku (věk, pohlaví, užívané léky, výskyt nemoci v rodině, index tělesné hmotnosti...). Výsledek? Druhé testy byly v odhadu přesnější. Zkoumání genů přidalo jen minimum nových informací. „Spolehněte se na své oči, zjistěte si pacientovu anamnézu, zvažte ho a udělejte pár krevních testů. Odhadnete riziko cukrovky mnohem lépe než sada genetických testů,“ uzavírá Verghese.

*** Brian Whitmore na blogu Power Vertical (Vertikála moci) Rádia Svobodná Evropa zaznamenává nečekaně silné demonstrace na několika místech Ruska. V Kaliningradu demonstrovalo deset tisíc lidí proti zvýšení daní z motorových vozidel, což přerostlo v protest proti premiéru Putinovi.

Rusko loni prožilo nejhlubší propad za patnáct let (podle posledních odhadů o 7,9 %; i za měnové krize v roce 1998 to bylo „jen“ o 5,3 %). VKremlu si už už mysleli, že jsou z nejhoršího venku, když je barel ropy znovu na 80 dolarech, a teď tohle. Opoziční politik Boris Němcov řekl RFE, že se k němu zasahující velitel jednotek OMON choval překvapivě slušně. Policista prý souhlasil, že jestli vláda bude takto postupovat dál, dočká se revoluce.

Putinův rozpočet v pondělí kritizoval i předseda horní komory Sergej Mironov ze strany Spravedlivé Rusko (což byla dosud loajální sociálnědemokratická stafáž). Poslanec z Putinovy strany Jednotné Rusko Andrej Isajev mu vzkázal, že „se snaží zdrhnout z lodi jako krysa, ale zapomněl, že se loď nepotápí“. Nikdo neví, co se mezi špičkami Kremlu děje, míní Whitmore, ale hádky teď vypadají vážnější než dosud.

*** Časopis Týždeň má hlavní téma o slovenských restauracích, k nimž vyšel nový pravidelný žebříček Trend Top. Za nejlepší vyhlásil bratislavskou Camouflage, druhá je Flowers, třetí UFO (vyhlídková restaurace na bývalém mostě SNP). Jediná mimobratislavská v první desítce je Chateau Belá.

Konkurenční průvodce Gurmán dává na první místo Flowers, z mimobratislavských chválí žilinskou Vilu Nečas, čereňanskou Afroditu a Liptovský dvor v Liptovském Jánu. Jak vědí znalci, Camouflage i Flowers sídlí v Erdödyho paláci a v obou vaří český šéfkuchař Jaroslav Žídek.

O autorovi| Tomáš Němeček, redaktor LN