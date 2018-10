Oslavy na Hradě rozdělují rektory. Ti z Univerzity Karlovy a ČVUT ale letos chybět nebudou

PRAHA Sto let od vzniku společného státu Čechů a Slováků by si zasloužilo co nejdůstojnější pojetí oslav. A zvláště pak 28. října na Pražském hradě, kam má dorazit na tři tisíce lidí. Přesto se i do slavnostního dění vmísí politické rozmíšky – řada osobností včetně většiny rektorů na Hrad nedorazí.

Včera však učinil Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy, smířlivé gesto. Nechce společnost rozdělovat na „my“ a „oni“, takže na hradní oslavy přijde. „Osmadvacátý říjen považuji za mimořádně závažný symbol. Zvláště při stoletém jubileu. Měla by to být oslava otců zakladatelů, Masaryka, Štefánika, takže jsem se rozhodl, že na státní recepci půjdu,“ řekl včera LN Zima, jenž předsedá České konferenci rektorů. Kolegům také rozeslal list, v němž jim to sděluje.

Svou účast potvrdil i Vojtěch Petráček, jenž vede České vysoké učení technické, a Alois Nečas z­Veterinární a farmaceutické univerzity. Nicméně většina zástupců veřejných vysokých škol na Hrad nedorazí. „Ne, pozvánku jsem nedostal,“ řekl včera LN Mikuláš Bek, rektor Masarykovy univerzity, jenž se nově stal i senátorem (v klubu STAN). Právě jeho nepozváním, jak v říjnu 2013 zjistila Česká pozice, začaly Zemanovy půtky s akademiky.

Většina rektorů se proto kolegiálně přestala oslav účastnit a mířila raději k sochám TGM. V této tradici hodlá řada z nich pokračovat. „Děkuji za pozvání, ale oslavy sto let republiky strávím v Olomouci,“ říká Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého, která chystá na Hané vlastní akce.

Do vyzdobených sálů na Hradčanech nepřijdou ani představitelé VŠCHT, VŠE, AVU, JAMU anebo Mendelovy univerzity.

Prezidentův mluvčí uvedl, že pozvánku na hradní ceremoniál nedostal „minimální počet lidí“. Podle Jiřího Ovčáčka jde o poslance, hejtmany či rektory, kteří jsou vůči Zemanovi kritičtí anebo podpořili jeho protikandidáta Jiřího Drahoše. Mimo „záběr“ tak zůstali poslanci Miroslav Kalousek, Dominik Feri či Petr Gazdík a dle Respektu i nejvyšší žalobce Pavel Zeman.