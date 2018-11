‚Osobně v českou stopu nevěřím.‘ Tajemnou smrt afghánského vojáka vyšetřuje i Vojenská policie

PRAHA Kvůli nevysvětlené smrti afghánského vojáka Vahidulláha Chána, který byl zadržen po říjnovém útoku na české vojáky na základně Šindánd, se ocitli v hledáčku vyšetřovatelů i Češi. Tvrdí to americký deník The New York Times s tím, že se případ týká také amerických vojáků. Tým z jejich speciální jednotky byl z Afghánistánu dokonce stažen.

Na první pohled vážné obvinění z umlácení zajatce v zemi pod Hindúkušem, kde působí české jednotky, dostalo první trhlinu včera dopoledne. Za vojáky se jasně postavilo ministerstvo obrany. „Striktně odmítáme podobná obvinění. Probíhá standardní vyšetřování útoku příslušníka afghánských bezpečnostních sil na českého vojáka, kterého se účastní všechny zainteresované strany,“ uvedl k případu Jan Pejšek, mluvčí ministerstva obrany.

Později na webu amerického deníku pod článkem o smrti Chána, který byl obviněn ze zastřelení vojenského kynologa Tomáše Procházky a zranění dalších dvou příslušníků českých speciálních sil, zveřejnili opravu popisky pod fotografií. V ní se teď doslova píše, že americké a afghánské úřady neřekly, že byl Chán zmlácen a zavražděn jednotkami NATO. Incident je nicméně dál vyšetřován.

Jak zjišťovaly LN u několika armádních i diplomatických zdrojů, Češi zatím k případu nemají informace, které by ukazovaly na vinu našich vojáků. „Nikdo z českých vojáků stažen nebyl. Není důvod. Mohl ho zřídit kdokoli. Zatím nejsou dostatečné informace. Osobně v českou stopu nevěřím,“ sdělil redakci armádní generál pod podmínkou anonymity. Dodal ještě jednu zajímavou zprávu, a sice, že se česká strana opodivné smrti, do které měli být zapleteni i Češi, dozvěděla z informací amerického deníku.

Kauzou se nicméně podle informací LN zabývá vojenská policie (VP). „K tomu, co zmiňujete, se vojenská policie nebude vyjadřovat,“ pouze sdělila LN Nikola Hájková, mluvčí VP.