Podnájem v Teplicích mají Paroubkovi už vyhlédnutý

PRAHA Stěhování Paroubkových do Teplic je na spadnutí. Už si vybrali byt a příští týden čeká Petru Paroubkovou jeho prohlídka.

Záměr částečně přesídlit na sever Čech přitom Jiří Paroubek oznámil v polovině ledna. A důvod je zřejmý: Už za několik měsíců bude usilovat o vstup do sněmovny právě v Ústeckém kraji.

„Ještě se nestěhujeme,“ řekl včera LN Paroubek. Vyhlédnuté bydlení prý už ale v Teplicích má. „Manželka se tam pojede příští týden podívat,“ prozradil. O jaký byt jde, ale neupřesnil. Zprávy bulváru, který už před týdnem zveřejnil i fotografii domu, ve kterém by měli Paroubkovi bydlet, jsou prý mylné. Podle dřívějších slov šéfa ČSSD by se však mělo jednat o docela malý byt: „Tak 2+1, větší ne. Půjde pochopitelně o podnájem, ne byt do osobního vlastnictví.“

Stejně tak se už před časem snažil Paroubek vyvrátit, že jde o předvolební tah. „Mám k tomu kraji vztah, budu jen rád, pokud tam budu pobývat častěji než dnes. I kdybych se stal premiérem, budu chtít vazby k tomuto kraji spíš posilovat,“ řekl tehdy LN.

O bytě na severu Čech se prý navíc u Paroubkových mluvilo už dávno. „Zvažovali jsme to již před rokem, ale manželka byla v té době těhotná,“ uvedl Paroubek. Důvodem je prý jeho práce v politice a společenské akce na severu Čech, na které je kvůli ní často zván.

Kromě bytu však musí Paroubkovi v Teplicích sehnat ještě chůvu, která se bude starat o jejich dceru Margaritu. Na severu Čech chtějí trávit jeden dva dny v týdnu.