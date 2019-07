Pokuty byly neúčinné. Za rušení nočního klidu čeká hříšníky i zákaz chození do hospod

PRAHA Osmnáctkrát si jeden nenapravitelný obyvatel Kladna vysloužil pokutu za přestupek rušení nočního klidu a sedmnáctkrát ji nezaplatil. „Opije se a huláká,“ popsal LN kladenský primátor Dan Jiránek (ODS), že už z toho jde bezmoc.

Podobně se trápí i další starostové, pročež ministerstvo vnitra stvořilo novelu, kde jim dá nové nástroje. Teď je možné přestupky leda pokutovat. Napříště má být paleta trestů širší – přibude možnost nepustit problémistu tam, kde vyvádí. „Může jít o zákaz návštěv náměstí a konkrétních ulic či míst, kde se konají sportovní, kulturní a další akce,“ shrnul Ondřej Krátoška z ministerstva. Kladenskému řvounovi bude moci město zatrhnout chození do nálevny, kde sbírá síly k halekání.



Novinka má ještě následný krok. Pokud někdo soustavně či opakovaně nedodrží omezení, jež mu obec uložila, bude to maření výkonu úředního rozhodnutí. Jednání se tím dostane z roviny přestupku do roviny trestného činu.

„Tím by došlo ke zvýšení vymahatelnosti opatření. Protože na jednu stranu se umožní vykázání z určité lokality a zároveň se nedodržení podrobuje trestnímu postihu,“ vysvětluje Krátoška z tiskového odboru ministerstva vnitra.

Z celého města vypudit obtížné jedince nejde, to už dříve odvrhl Ústavní soud. Otázkou je, jak by se vypořádal s ještě jedním nástrojem, který novela aktivuje. Vedle zákazu pobývat na místech má být možné zatrhnout i pobývání s konkrétními lidmi. Řečí paragrafů je to „uložení povinnosti zdržet se styku s určitou osobou či vymezeným okruhem osob“.