Prezidentův lékař Halata zemřel bez cizího zavinění. Příčinou mohl být infarkt

PRAHA Tělo respektovaného lékaře Petra Halaty, který nečekaně zemřel během cesty prezidentské delegace po Číně, by se tento týden mohlo vrátit zpět do České republiky. Uznávaný odborník na interní a cestovní medicínu skonal ve svém hotelovém pokoji v den odletu hradní výpravy v­ čele s Milošem Zemanem ze Šanghaje do Prahy. Spekuluje se o tom, že příčinou smrti mohl být infarkt.

Převozu jeho těla doposud bránilo vyšetřování. Čínská policie však už případ uzavřela. „Bylo konstatováno, že šlo o náhlé úmrtí bez cizího zavinění,“ řekla LN v pondělí mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová.



Obvyklý postup

Po dobu vyšetřování nesměl s lékařovým tělem nikdo manipulovat, zdržel se tím i jeho převoz do vlasti. „Je to standardní postup. Když někdo takto zemře, pokaždé se zjišťuje, jestli tam nemohlo být cizí zavinění,“ vysvětlila Lagronová.

Nyní bude následovat další fáze. K převozu těla může dojít až po vystavení úmrtního listu. S ­administrativou pomáhá i české velvyslanectví v Číně. Samotný převoz Halatova těla bude na pojišťovně, u níž byl pojištěn. Úmrtí civilní osoby není stejné jako smrt vojáků v zahraničí, pro jejichž ostatky létá vládní speciál.

„Předpokládám, že převoz se bude řešit během tohoto týdne. Dojít k němu může, až budou splněny všechny náležitosti, jako je například vystavení úmrtního listu,“ popsala Lagronová.

Halata byl primářem interny Ústavu leteckého zdravotnictví, který spadá pod armádu. Ve špičkovém lékařském zařízení pracoval několik desítek let a měl velké zkušenosti s doprovázením vysoce postavených českých politiků během výprav do zahraničí. Z tohoto titulu byl vyslán i na cestu s ­prezidentem Zemanem. Po boku hlavy státu strávil celou čínskou „misi“. Ta skončila v úterý.