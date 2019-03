Přibude třetí dávka? Lékaři plánují očkovat proti spalničkám dospělé

PRAHA Když jeho malý syn onemocněl spalničkami, sám o sebe se Tomáš nebál, protože byl očkovaný. O to víc ho překvapilo, když je dostal. Projevilo se u­něj to, čemu odborníci říkají vyvanutí imunity. Což značí, že očkování nemusí vydržet na celý život.

Jak již LN upozornily, nynější šíření nebezpečné infekce odhalilo, že třeba na Ostravsku měla až třetina nakažených dvě dávky vakcíny. Odborníci proto zvažují, že by se zavedlo plošné očkování v dospělosti třetí dávkou.



„Myslím, že je to velmi reálné. Jestli to bude ve dvaceti letech, nebo v pětadvaceti, to je zatím věcí diskuse,“ řekl LN Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví a předseda České vakcinologické společnosti. Změnu lze podle něj očekávat za rok či dva.

Vědci tím reagují na zjištění, že imunita zeslábne, když se nesetkává s volně cirkulujícím virem. Jde přitom o nový fenomén – ještě před pár lety si odborníci mysleli, že ochrana vydrží celoživotně.

Řešení se zatím hledá na úrovni mezinárodních organizací, jako je Evropská imunizační komise. Dosud neočkuje třikrát žádná země a není to ani součástí celosvětových doporučení.

V Česku je letos už 366 případů spalniček, víc než loni za celý rok. Očekává se až 1000 nakažených virem, který se projevuje vysokými horečkami a vyrážkou. Za šíření infekce, dříve nejčastější příčiny dětských úmrtí, mohou zejména rodiče. Odkládají totiž očkování svých potomků, třebaže za to hrozí pokuta. Fakticky je ale nikdo nepostihuje.

Problém se týká celé Evropské unie. „Za loňský rok EU hlásila 35 případů úmrtí na spalničky po mnoha letech, což je na vyspělý svět dramatické číslo,“ řekla LN lékařka Hana Cabrnochová.